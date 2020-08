Pastore, niente rescissione: resta alla Roma e si opera all’anca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano aggiornamenti sul versante Javier Pastore: stando a quanto scrive in questi minuti Chiara Zucchelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, non ci sarà nessuna rescissione contrattuale tra il Flaco e la Roma che invece era stata ipotizzata nei giorni scorsi.

E’ prevista invece un’operazione chirurgica a Barcellona per risolvere una volta per tutte il problema che lo affligge ormai da mesi all’anca. La società rimarrà vicino all’argentino per cercare di recuperarlo e farlo tornare in campo.

I problemi fisici hanno infatti martoriato Pastore: dopo un ritorno da titolare alla ripresa del campionato, il giocatore si è ribloccato per i problemi all’anca e non si è più visto in campo. Ora l’argentino spera di risolvere con questo intervento i suoi problemi e rilanciarsi una volta per tutte alla Roma.