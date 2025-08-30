SONDAGGIO – Scambio Dovbyk-Gimenez, sei favorevole o contrario? VOTA!

Il mercato giallorosso continua a offrire scenari caldi e uno dei più discussi riguarda il possibile scambio sull’asse Roma-Milan tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Due profili diversi ma entrambi attaccanti di peso, che potrebbero cambiare il volto dell’attacco della Roma.

Un’operazione che divide: c’è chi vedrebbe di buon occhio l’arrivo del centravanti ex Feyenoord, più giovane e capace di adattarsi meglio al gioco di Gasperini, e chi invece preferirebbe continuare a puntare sull’ucraino, autore di 12 gol nella sua prima stagione in Serie A.

E allora lo chiediamo a voi lettori: siete favorevoli o contrari allo scambio Gimenez-Dovbyk? Votate il sondaggio e fateci sapere la vostra opinione, spiegando i perchè della vostra scelta nello spazio dedicato ai commenti. A voi la parola!

