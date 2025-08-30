SONDAGGIO – Scambio Dovbyk-Gimenez, sei favorevole o contrario? VOTA!

Il mercato giallorosso continua a offrire scenari caldi e uno dei più discussi riguarda il possibile scambio sull’asse Roma-Milan tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Due profili diversi ma entrambi attaccanti di peso, che potrebbero cambiare il volto dell’attacco della Roma.
Un’operazione che divide: c’è chi vedrebbe di buon occhio l’arrivo del centravanti ex Feyenoord, più giovane e capace di adattarsi meglio al gioco di Gasperini, e chi invece preferirebbe continuare a puntare sull’ucraino, autore di 12 gol nella sua prima stagione in Serie A.
E allora lo chiediamo a voi lettori: siete favorevoli o contrari allo scambio Gimenez-Dovbyk? Votate il sondaggio e fateci sapere la vostra opinione, spiegando i perchè della vostra scelta nello spazio dedicato ai commenti. A voi la parola!
Assolutamente contrario Gimenez calciatore modesto non vede la porta manco con gli occhiali, poi sta cosa di comprare ogni anno un attaccante per regalarlo al Milan è assurda
E assurdo!!!.
Ma io mi chiedo, ma quando si scrive, un minimo ci si informa o no?
Questa cosa che sento girare nell’etere romano che vuole gimenez uno scarparo, o uno che non fa goal è una cosa falsa che non ha fondamenta.
Lo scorso anno, Gimenez tra olanda e italia segna 22 goal e 6 assist in 2100 minuti, praticamente la media di 1 goal ogni partita.
In olanda: la media di un goal a partita
In italia: media di un goal a partita
L’anno prima segna 26 goal e 8 assist in 3200 minuti, praticamente la media di un goal o assist a partita.
L’anno prima ancora 28 goal e 3 assist in 3000 minuti, quindi la media di un goal o assist a partia.
DOMANDA: magari potevate dire che non vi piaceva, ma dire che NON VEDE LA PORTA è come dire ranieri è della lazio.
PS: sembra che dovbyk sia diventato van basten.
Gimenez “non vede la porta manco con gli occhiali”:
Gimenez 4 anni più giovane di Dovbyk, 114 goal totali in carriera in vs i 139 di dovbik con quattro anni di carriera in meno a disposizione e partecipazione al gioco di squadra tripla, media goal nell’esperienza in serie A uno ogni 169 minuti contro uno ogni 204 di Dovbyk (se è un flop, in sei mesi senza ambientamento, arrivato al volo a Gennaio nel Milan più sgangherato della storia, allora l’annata di Antem che è?), media goal in Champions uno ogni 99 (!!!) minuti (Dovbik non ci ha mai giocato), media goal in Europa League uno ogni 89 minuti (Dovbik uno ogni 320, quasi un quarto). “Gimenez non vede la porta”.
Opinioni e gusti personali sono tutti rispettabilissimi, non che a me Gimenez faccia impazzire chissà quanto per altro, però sparare sentenze a caso totalmente non aderenti alla realtà dei numeri non aggiunge niente al discorso… Gimenez è 100 volte più adatto al gioco di Gasp, la porta la vede come e più di Dovbyk e tecnicamente ha ben altre doti per partecipare al gioco di squadra.
Approfitto per commentare su chi continua a dire “altro regalo al Milan dopo Tammy”. A me sembra che in uno scambio alla pari ci guadagna per definizione chi ottiene i risultati migliori, direi che il contributo di Sales da noi è stato ben più apprezzabile di quello di Tammy al Milan, ergo chi sarebbe che ha dato la sola a chi ??? (che non si sia poi riscattato è un discorso che esula dallo scambio in sè)
ci guadagna il gioco di Allegri
mo’ce danno sta bufala… già ci anno solato lo scorso campionato…con Sale..e Abr…ma poi addirittura ad una diretta avversario per i piazzamenti nelle coppe? Non capisco…meglio tenerlo,se lo cedono al Milan, l’affare lo fanno loro
@max e LorySan, PERFETTO, esatto!!!
@lorysan non conosci il calcio olandese se è per questo, gol su gol ogni partita…Dovbyk ne faceva 40 in olanda, prima studiare poi parlare fenomeno da tastiera
Da come la vedo io chi ci guadagna con questo scambio è sicuramente il Milan, non tanto x il valore di Dovbik che potrebbe far bene o male come Tammy l’anno scorso, ma piuttosto sul fatto che Gimenez di sicuro verrà valorizzato da Gasp come già successo con Sale l’anno scorso con Ranieri. Quindi a Giugno prossimo il Milan avrà un attaccante col valore e prestazioni triplicate e noi ci riprendiamo Dovbik che spediremo in Turchia x due spicci….. stesso copione di Sale/Tammy
Il bugiardo, vorrai dire il non gioco di Allegri🤣
Quando i campi diventano pesanti uno come Dovbyk in area e Fergusson che rientra e specialmente con le piccole catenaccciare sarei curioso…. E poi di gol ne ha sempre fatti …17 e non mi sembra poco, per cui il messicano rimanesse a Milano
Invece Dovbik la vede? Per piacere ammettiamo serenamente che abbiamo buttato al vento con ghisolfi 38 milioni di euro, senza contare quelli buttati per Tammy! Ormai Dovbik lo conosciamo, lo abbiamo aspettato per un intero campionato e lui non si e’ fatto notare. Qualcuno dira’ ma ha fatto 12 gol ( su rigore e a porta vuota su passaggi perfetti dei compagni). Gimenez e’ un oggetto misterioso pero’ a questo punto lo preferisco all’ucraino troppo statico e prevedibile.
2 anni e mezzo al feeynord,72 presenze 45 gol, proprio scarso,io mi ricordo che fino all anno scorso,tutti i romanisti a dire, questo è forte,magari lo prendono,adesso perché è stato 6 mesi in un Milan inguardabile, è diventato una pippa,l essere umano è veramente complicato
comunque gimenez e chiesa,famo na caterba de gol
Per l’armonia dello spogliatoio
ma quale armonia.. non mi sembra che Dovbik sia un disturbatore, anzi senza un ragazzo molto a modo
Già , e sembra che Gimenez sia diventato Papin.
Io poi vorrei sapere , il perché sto Fenomeno il Milan lo dà a noi in cambio di quella ” pippa” di Dovbyk.
Ma quale armonia…se fanno lo scambio è solo per includerci in qualche modo pure Pellegrini! Altrimenti io non farei nulla
Si perché GIMENEZ ricorda tanto Retegui e con Gasp fara tanti tanti 🥅
per me è una follia pareva brutto avere finalmente due attaccanti potenzialmente titolari e poi gimenez è scarso
dipende tutto se è uno scambio a titolo definitivo o in prestito.
nel primo caso potrebbe essere una buona trattativa, nel senso che ti liberi di un giocatore che non reputi centrale per prenderne uno più giovane (24 anni) con l’obbiettivo di rilanciarlo dopo 6 mesi deludenti al milan
uno scambio di prestiti invece sarebbe un’operazione senza senso, anche perchè il prossimo anno Dovbyk avrà 29 anni e se il milan te lo rimanda indietro non lo vendi più
mentre loro avrebbero tutto il tempo per rilanciare gimenez dato che è di 4 anni più giovane
L’alternativa se non si sblocca nulla?
uno scambio senza senso se non quello di fare un altro favore al Milan, ce ne pentiremo amaramente
Ma quelli che hanno votato NON SO che problemi hanno?
Non so!
Io ero completamente contrario a trattare con il Milan, ora non lo so, se Gasp non vede Dovbyk, poco si può fare. Se arrivasse Dominguez, Dovbyk avrebbe molto senso perché i cross dell’argentino sono millimetrici. A me il messicano non piace molto, ma potrebbe essere un giocatore più adatto per Gasp rispetto ad Artem, non lo so, che sia quel che deve essere.
Gimenez più adatto al gioco di Gasperini più mobile e tecnicamente superiore
Gimenez è un pacco.
scambio insensato che aiuterebbe il Milan a rinforzarsi e non restiamo senza una punta cmq che segna e senza soldi perché non lo hai venduto e il Milan non lo riscatterà …non al NS prezzo
quindi scambio inutile
A me Dovbyk è simpatico e sono sicuro che a Milano si troverà meglio mentre Gimenez lo è molto di meno ma anche lui , sono convinto, che farà molto bene con Gasperini. Incrociamo le dita.💛♥️
Per quanto pensi che Dovbyk sia più forte (mi piacciono molto le sue sponde, poi ha indubbiamente fatto gol pesanti, e io sono tra i pochi che preferivano Sorloth, e che dai video dedicati non ha sobbalzato dalla sedia), penso pure che sia un affare che possa davvero contentare tutti. Dovbyk lo vedo più allegriano, Gimenez più gasperinabile. Dovbyk non si è ambientato ed è stato scalzato nelle gerarchie, Gimenez fatica in uno dei Milan più chimerici di sempre. mettiamoci pure anni in meno e stipendio inferiore.
Ma che scambio è? Mi privo di un attaccante che con i suoi limiti ha fatto 17 goal senza guardarci nulla lo do ad una diretta concorrente che lo scorso anno mi ha dato una bella sola con lo scambio Abraham-Saelemakers e poi prendo uno che ha fatto 5 goal e crea problemi nello spogliatoio. La Roma in fronte ha scritto “giocondo”
Favorevole solo per il fatto che Jimenez ha cinque anni in meno e si muove tantissimo , l’ucraino e’ un tronco e rimarra’ cosi…
Sbagliato.
Dovbyk diventerà ancora peggio di così.
E cmq Gimenez ha già fatto 5 gol ai pigiamati.
Hector ma questi complessi da dove ti vengono? Mi sembra che lo scorso anno nello scambio abbia reso più Saelemekers a Roma che Abraham a Milano o no?
per me ha senso. vedo un potenziale retegui in gimenez. Quanto segnava retegui senza gasp?
e poi c’è l’età. Gimenez ha 4 anni in meno. Artem va per i 30, se sbaglia stagione a certe cifre non lo vendi più
Le imprecazioni dello scorso anno ogni volta che toccava la palla non si contano più! Non sa stoppare un pallone, non sa difendere un pallone, non sa pressare le difese avversarie, chiunque venga al suo posto può solo che fare meglio! I gol segnati sono frutto del lavoro dei compagni che lo hanno messo nelle condizioni di fare quei gol, di suo si è inventato poco! Detto questo lo gimenez visto al Milan non mi entusiasma, sarebbe meglio un altro profilo ma in Italia è sempre più raro vedere dei campioni!
No, no e poi no.
Per me deve restare Dovbyk
sono contrario soprattutto baldanzi al Verona in prestito con diritto fissato ad 8 milioni… ma è ovvio che siamo sempre in rosso comprano a 20 e vendono a 5 guarda potevamo tenere abraham con Gasperini invece??
Non capisco veramente.
1 avrei provato lo scambio col mu per hojlund ex del mr
2 fai lo scambio definitivo e basta. Non sai cosa può succedere a fine anno.
Mah
No sarebbe da polli ma lo faranno perché da sta società c’è da aspettarsi questo e pure di peggio
Realisticamente Dovbyk non sa stoppare un pallone. Poi è vero, fisicamente è fortissimo e i suoi gol li ha fatti. Diciamo che a livello di statistiche lui e Gimenez si equivalgono e probabilmente hanno bisogno entrambi di cambiare ambiente per ritrovarsi. Se a Gaperini va bene lo scambio ci può stare.
NO…mi tengo Dovbik…qui c’è gente che ha criticato pure TOTTI e DZEKO… andassero a giocare a bocce che è meglio…
Uno scambio che risolverà un grosso problema al Milan che andrà in Champions al posto della Roma
Può non piacere, si può ipotizzare che non vada bene per il giorno di Gasp, o che sei già coperto sullo stesso ruolo .. tutte opinioni che possono essere condivisibili o no.
Ma affermare che non vede la porta è na caxxata se si considerano le statistiche degli ultimi 3 anni.
Non so, ma non deve andare bene a me , ma all’allenatore, se Gasperini ritiene Gimenez più funzionale, ben venga lo scambio. Una cessione di Dovbyk per soldi e la possibilità di scegliersi un attaccante sarebbe stato meglio ma se non c’è possibilità ,scambio di flop sperando che lo scambio rivaluti entrambi, anzi solo Gimenez se a titolo definitivo come spero
Per rafforzare una diretta concorrente? Assolutamente NO
Le chiacchiere stanno a zero, anzi -1.
Se a Gasperini sta bene, deve stare bene a tutti.
Che facciamo? Abbiamo finalmente un team che lavora come si dovrebbe, dove il DS prova a seguire le indicazioni dell’allenatore, una cosa che chiediamo da 5 anni, e poi non ci sta bene?
Siamo schizofrenici?
Pe me l’importante è che, se si deve fare, non si faccia a condizioni svantaggiose per la Roma, che sono quelle del prestito o prestito con diritto.
A titolo definitivo va bene, se va bene all’allenatore. Punto.
Sono d’ accordo, l’ importante che non sia uno scambio di prestiti come dici tu, sarebbe un’ arma a doppio taglio, se facesse bene soltanto uno chi ci guadagna quest’ anno potrebbe rimetterci la prossima estate, non siamo nelle condizioni di correre certi rischi.
Se a Gasp non piace Dovbyk bene darlo via a titolo definitivo anche perché ha 29 anni. No prestiti secchi, nè diritto di riscatto.
Gimenez è più forte di Dovbick. Lo seguivo dai tempi del Feyenoord e gli ho visto fare cose da vero attaccante. Ed in realtà anche al Milan alla fine dello scorso anno. A Dovbick no!!! nonostante lo abbia sempre difeso. Inoltre il primo è molto giovane e più adatto al gioco del Gasp, il secondo no. Quindi io dico: magari (ma magari) ci cascano!!
Favorevole solo a titolo definitivo con una grande plusvalenza, anche fittizia, tanto non ti fanno niente (Juve e Inter docet) così il prossimo anno con 3/4 di livello si lotta per lo scudo
Ma plusvalenza di cosa?
Il Milan ha pagato 28.5 + bonus per Gimenez, praticamente lo stesso costo di Dovbyk.
Al massimo puoi fare uno scambio valutando entrambi tipo 30M.
Ma magari ci cascano!
ci manca solo questo meraviglioso scambio per completare il mercatino in bellezza
Comunque basta sta storia dei 17 goal….12 solo in serie A (per 35 mln almeno 12 vuoi farli?!?) gli altre 5….3 in coppa Italia con Samp ((squadra che era retrocessa in c), e un goal simbolico nella sconfitta contro il Milan. E poi 2 goal nella fase a gironi di EL….a fronte di questo zero pressing sulle difese, zero capacità di tenere palla e far salire la squadra e controllo del pallone. Nel calcio non conta solo il numero di goal ma anche come si partecipa al lavoro di squadra, avete visto già Fergusson come lavora diversamente sulle difese. Quindi favorevole allo scambio
a me l’ attaccante che sarebbe piaciuto un sacco è emegha, però mi faccio andar bene Gimenez anche se non so se farà bene o meno. Sicuramente è più giovane di Dovbyk e l’ ingaggio è inferiore, il che aiuterebbe la Roma con la UEFA.
L’ unica cosa è che rischiamo di rimanere fregati a fine stagione quando probabilmente Dovbyk resterà al Milan e per Gimenez ci potrebbero sparare cifre astronomiche.
Poi Dovbyk è un ragazzo tranquillo, non rompe le scatole, invece Gimenez non lo so
Ma, dico, lo avete visto Ferguson?
Fate il confronto con Dovbyk
Per quel poco che ha giocato, Fergy ha valorizzato quasi ogni pallone che gli è arrivato.
Questo mi aspetto da un centravanti
Dovbyk ha una percentuale ridicola di valorizzazione.
Ogni tanto la butta dentro, ma giusto perché è davanti alla porta. Mica si inventa i gol.
È lento di gamba e di testa. Troppo
Che lo pagasse il milan, meglio a titolo definitivo (ma temo di no)
Quanto meno, Gimenez è più mobile ed è tutto da scoprire col gioco del gasp
Dovbyk il gasp l’ha già visto e nun je’ piaciuto!!!
No no, Dovbyk è forte!
Fa le sponde, ha gran fisico, è veloce, ha piedi da fantasista, sa dribblare, lotta su tutte le palle, tira da fuori area, protegge palla, sovrasta i difensori, e di testa è un vero bomber!
Ok, potete ridere.
l’importante è che sappia calciare con entrambi i piedi. in serie A…uno che usava il destro solo per scendere dal letto non si può guardare.
Allora dico una cosa logica, non accetto dislike ma commenti per dimostrare il contrario…
Gimenez ha 24 anni, e puo migliorare molto….
Dovbik ha 28 anni , e può anche migliorare, ma a questa età è difficile…supponiamo che Gimenez con Gasperini fa 20 gol, si rivaluta , perche con il milan ha segnato 5 gol in 15 partite di campionato, e Dovbik fa il suo normale…il Milan se lo riprende bello valutato e se lo tiene , e o se lo vende a 30/35 milioni, a noi rimandano Dovbik a quasi 30 anni, pagato 38 milioni , e svalutato , e se lo vogliamo vendere ci daranno si e no 15 milioni, minusvalenza di 20 /25 milioni , stessa e identica situazione per Salamaekers e Abraham ….loro se lo sono tenuto, noi Abraham lo abbiamo svenduto a 17 …..fate voi se conviene
che schifo solo noi facciamo ste cose
Gli diamo un buon giocatore per uno scarso scarso mah incompetenti
Ormai il mercato della Roma degli attaccanti è comprarne uno per regalarlo poi al Milan l’anno successivo non era bastato Abraham adesso tocca a Dobvik per fare un mercato così bastava un ghisolfi qualunque
Per la prima volta in un sondaggio non mi esprimo…vedo troppe incognite dall’una e dall’altra parte. In questo caso mi rimetto nelle mani di chi mastica calcio più e meglio di me e spero che Dio ce la mandi buona
Gimenez è più un giocatore d’area e di profondità che uno in grado di dialogare con i compagni, venire incontro e fare da boa, per cui è abbastanza evidente che sia stato bocciato dal tecnico livornese; al Milan e’ costato intorno a 28 milioni giocava nel Feyenord e in serie A non ha mai visto la porta prende un milione in meno di Dovbick ed ha 4 anni in meno. Detto questo, Dovbik e’ costato con tutti i bonus circa 10 milioni di più ed in serie A ha dimostrato di poter e saper fare gol. Io alla pari non lo cambierei. La Roma perderebbe sia economicamente che sportivamente, ma non e’ detto. E’ comunque un grosso rischio.
