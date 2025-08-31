CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 31 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Idea Pinamonti per l’attacco

Tra i nomi last minute per rinforzare l’attacco giallorosso spunta quello di Andrea Pinamonti (26), centravanti del Sassuolo che Gasperini conosce molto bene. (Il Tempo)

Ore 9:50 – Ezzalzouli e Dominguez, Massara si muove

Massara sta tenendo aperti diversi tavoli: il primo porta a Dominguez (21) del Bologna, per il quale ci sono stati contatti anche ieri. La seconda pista porta a Ezzalzouli (23), marocchino col passaporto spagnolo che è sul mercato e si può prendere con una cifra intorno ai 20 milioni. (Corriere della Sera)

Ore 9:20 – Tyrique George, il Chelsea manda segnali

Massara tiene vivi i contatti con Tyrique George (19), che però è comunque sceso in campo col Chelsea, un messaggio lanciato dai Blues a Trigoria. Della serie: se lo volete, dovete pagarlo per bene, perché il giocatore rientra eccome nei piani di Maresca. E la Roma invece non è andata mai oltre una valutazione da 20 milioni di euro, da spalmare tra prestito e riscatto condizionato. (Corriere della Sera)

Ore 8:45 – Soulè incedibile: respinte offerte dalla Premier

Matias Soulé (22) è considerato uno degli incedibili della rosa e la Roma lo ha ribadito più volte durante l’estate. Rispedite al mittente delle ricche offerte da 35 milioni provenienti dalla Premier League e una dalla Germania del Borussia Dortmund. (Il Messaggero)

