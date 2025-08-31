CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 31 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Idea Pinamonti per l’attacco
Tra i nomi last minute per rinforzare l’attacco giallorosso spunta quello di Andrea Pinamonti (26), centravanti del Sassuolo che Gasperini conosce molto bene. (Il Tempo)
Ore 9:50 – Ezzalzouli e Dominguez, Massara si muove
Massara sta tenendo aperti diversi tavoli: il primo porta a Dominguez (21) del Bologna, per il quale ci sono stati contatti anche ieri. La seconda pista porta a Ezzalzouli (23), marocchino col passaporto spagnolo che è sul mercato e si può prendere con una cifra intorno ai 20 milioni. (Corriere della Sera)
Ore 9:20 – Tyrique George, il Chelsea manda segnali
Massara tiene vivi i contatti con Tyrique George (19), che però è comunque sceso in campo col Chelsea, un messaggio lanciato dai Blues a Trigoria. Della serie: se lo volete, dovete pagarlo per bene, perché il giocatore rientra eccome nei piani di Maresca. E la Roma invece non è andata mai oltre una valutazione da 20 milioni di euro, da spalmare tra prestito e riscatto condizionato. (Corriere della Sera)
Ore 8:45 – Soulè incedibile: respinte offerte dalla Premier
Matias Soulé (22) è considerato uno degli incedibili della rosa e la Roma lo ha ribadito più volte durante l’estate. Rispedite al mittente delle ricche offerte da 35 milioni provenienti dalla Premier League e una dalla Germania del Borussia Dortmund. (Il Messaggero)
All’inizio me pareva Berardi!
Cmq, arrivati a questo punto del mercato, cioè praticamente finito, portatece almeno Dominguez e Pessina, così er Gasp ha almeno un po’più di qualità. ve prego non ve presentate co Pinamonti.
Ho avuto la stessa reazione! ho visto la foto piccola con la maglia nero verde e ho pensato “Eccolo l’evergreen degli ultimi dieci anni !!”… ormai mi ci sono affezionato… 😅
Del discorso centravanti nemmeno ne parlo, stiamo bene con Ferguson e Dovbyk. Se poi arriva una grossa offerta per Artem capisco che si possa valutare.
Per il ruolo di esterno sinistro Ezzalzouli non mi dispiace ma giocherà la coppa d’Africa… Dominguez non mi entusiasma affatto. Mi meraviglia non si punti su Laurentie che ha le caratteristiche giuste e conosce già la serie A.
Soule’ 35 milioni, si il piede destro…..
