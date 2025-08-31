Santiago Giménez si avvicina all’addio al Milan. L’attaccante messicano, secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su X, ha aperto alla possibilità di lasciare i rossoneri ed è pronto ad ascoltare la proposta della Roma.
Nei dialoghi tra le parti prende corpo un’ipotesi già prospettata nelle ultime ore: uno scambio con Artem Dovbyk, centravanti ucraino che avrebbe già trovato un accordo con il Milan.
🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: Santiago Giménez opens doors to AS Roma move from AC Milan.
The swap deal with Artem Dovbyk to AC Milan can now happen — if the two clubs agree on terms.
After weeks insisting to stay at AC Milan, club plans are clearly to sell Giménez… and Santi accepts. 🇲🇽 pic.twitter.com/0zpjdwQhk6
Le due società sarebbero quindi in contatto per valutare i margini dell’operazione, che potrebbe diventare una delle mosse più calde di questo finale di mercato. I giallorossi restano vigili e attendono sviluppi, con la prospettiva di inserire Giménez come rinforzo offensivo nell’organico di Gasperini.
Santiago Giménez apre all’addio al Milan.
L’attaccante messicano è pronto ad ascoltare la proposta della Roma e prende corpo un possibile scambio con Artem Dovbyk che ha già un accordo con il club rossonero.
Parti in stretto contatto per provare ad avanzare nei dialoghi.…
AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’operazione tra Roma e Milan che riguarda Dovbyk e Gimenez si concluderebbe con uno scambio di prestiti.
AGGIORNAMENTO ORE 19:20 – Dovbyk potrebbe anche trasferirsi al Milan senza scambio con Gimenez, in quel caso la Roma andrebbe su Breel Embolo del Monaco come sostituto dell’ucraino. Lo riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Roma e Milan stanno trattando lo scambio Dovbyk-Gimenez in queste ore ma non c’è accordo sulle cifre dei riscatti. Il Milan sarebbe favorevole al prestito secco, più fredda la Roma su questa soluzione. Lo riferisce il giornalista Daniele Longo su X. Per Gazzetta.it la frenata è stata brusca con i giallorossi che vorrebbero inserire un diritto di riscatto per non ripetere il caso Saelemaekers: l’affare potrebbe anche non concretizzarsi.
IN AGGIORNAMENTO…
Ma di corsa!!!!!!!!!!!!!!!! Subito prima che ci ripensa.
Ma stiamo fuori????? manca un giorno alla fine del mercato e tutto sto cambio nn giova a niente.
Fra 10 mesi apre il mercato,,,, Dovbik lo terrei un altro anno.
State calmi.
Vendere alle strisciate nn si fa mai buoni affari.
nn ci ripensare… rimani la!
Tipo, io ti do una ciofeca a te, tu mi dai una mezza tacca a me.
Io non sono sicuro che Gimenez sia una mezza tacca tutt’altro. Per me è un ottimo attaccante, che ci farebbe molto comodo. Il Milan lo cede non perché non creda in lui ma piuttosto per i problemi che ha il ragazzo con Allegri. Farebbe bene ad entrambi i giocatori cambiare aria.
molto meglio di Dovbyk…
ESATTO!
Peggio: tu ti tieni Gimenez, te piji Dovbyk e qua arriva Embolo. Bella roba.
sto matrimonio nun sadda fare
La Roma si è il Feye no…quindi Gimenez stai bene a Milano!
mah…
Quindi Mancini ha dato l’ok?🤣
ahahahahaha… bellissima
Massara ha fatto un pessimo mercato, secondo me.
bah vediamo alla fine però considera che abbiamo inserito 3 titolari e vediamo El aynaoui e l’esterno che deve arrivare, abbiamo rifatto la difesa inserendo due elementi giovani ma pronti e tutto questo con 0 euro e tutto questo accontentando gasp difficile fare meglio
pensa che invece io penso sia un ottimo mercato , finalmente senza ex giocatori da nomi altisonanti (vedi pastore e Sanches)
Coraggio, vediamo se ci fa il favore di venire a giocare a Roma …io vi giuro uno così non lo prenderei mai a prescindere dalle qualità…oltretutto non mi sembra neanche un granché
E deve pure dimagrire un po’
Spero proprio di no. Tra due morti ,preferisco che ci teniamo il nostro,e poi quest’altro pare che ce fa pure un favore😡lasciamo stare il Milan . mejo Pinamonti FORZA ROMA SEMPRE ❤️💛
Io st’operazione nun la capirei. Ma nun so io a dovella capire per fortuna!
Massara ha detto che nun la vede comunque…
non volevi venire giusto? … stai bene lì dove stai, tanto Pippa per pippa mi tengo dovbik che è meno pippa di te. il bilan non deve fare affari con noi come nessuna strisciata. Daje Roma!
A me gimenez non piace ma peggio di dovbik non può essere…
i romanisti medi (e so romanista anche io) sono una manica di incompetenti.
Dovbyk stoppa col parastinco.
Ma baciate per terra se accade e dateve na svejata.
Se la stoppasse già sarebbe qualcosa.
È che la respinge proprio.
Quindi, in 30 ore dovremmo acquistare un centrocampista, un laterale offensivo di sinistra e scambiare il centravanti. E certo e che ci vuole.
E’ un attimo…..
No ma calcola che oltre a quelli che hai citato manca il centrocampista che ci doveva fare il salto di qualità perché lo ripeto il marocchino non gioca è un panchinaro da 26 bombe non lo vede come non vede ghikardi gli preferisce Hermoso fuori ruolo … ci svegliamo qui non sono io leggete le formazioni quelli presi da Massara e non voluti da lui non giocano …
Il problema resta solo l’esterno a sinistra. Per lo scambio del centravanti fai subito e per il centrocampo sembra vicino Pessina se non chiedono la luna visto che non abbiamo una impellente necessità.
per chi lo conosce, può giocare in un ipotetico 352 punta con ferguson, che è alto ma molto mobile, andando ad imitare la coppia muriel-Zapata? in caso penso sia impossibile vederli insieme perché poi si rischia molto a tenerli entrambi insieme non avendo altri n⁰9 di ricambio, è solo x curiosità
E dei nostri chi si maschera da Muriel?
La cosa strana è..
ci si interessa del Milan e delle intenzioni di Gimenez
ma degli interessi della Roma e di Dovbyk nooo ?
Personalmente però , è uno scambio che farei , entrambi FORTI ma non campioni, se non altro Gimenez è più giovane.
___________
Fuori contesto
Un tizio sta guidando la macchina in autostrada, tranquillo.Accende la radio per passare il tempo.
– ad un certo punto si interrompe la musica e sente una voce
ATTENZIONE c’è un matto che guida CONTROMANO in autostrada
perplesso e confuso l’ uomo guarda la strada ed esclama
– Un matto ???? Qui sono tutti MATTI –
Dopo Ranieri Juric De Rossi Mourinho Fonseca Di Francesco anche GASPERINI schiera CRISTANTE titolare.
Ma non vi viene qualche dubbio ?
” qui sono tutti matti ” gente che fa l’ALLENATORE di professione
La vicenda Cristante è tanto sconfortante quanto palese: in 6 anni non siamo mai riusciti a costruire un centrocampo degno di nota che potesse relegare Cristante in panchina.
Il buon Bryan è un tuttofare affidabile, ma è uno che al massimo oscilla tra il 5.5 ed il 6.5, l’epitome della noia piatta, del tedio calcistico, dello sbadiglio compulsivo, senza mai un picco degno di nota.
Ripeto, se dopo 6 anni stiamo ancora con Cristante titolare vuole dire che questo disagio è ormai cronico e irrimediabile.
Poi se volete farlo passare x un campione, compagno ideale di Konè, beh, mi arrendo.
Su Dovbik non sono per niente d’accordo. Lui segna, l’altro non mi pare.
Su Cristante, bisogna dirlo, probabilmente la barzelletta ci può stare. Da un lato perché la concorrenza non è che sia adeguata, dall’altro perché è un buon giocatore, affidabile, integro fisicamente. Anche se ci fosse un altro centrale di livello, Cristante sarebbe comunque il dodicesimo uomo, che a fine stagione avrebbe 50 presenze.
in questi 6 anni di CRISTANTE la Roma ha giocato 4 semufinali di Coppe europee.
1 finale vinte 1 derubata.
In questi 6 anni SPESSO si e preferito fare all in sulla coppa a discapito del campionato
Spesso si e arrivati cotti infortunai o corti alla fine
Questo probabilmente per colpa di Cristante.
Complimenti anche per te guidano tutti contromano
Ma uno che preferisce il Milan alla Roma non ha senso prenderlo. E poi in serie A da Gennaio ad oggi ha fatto 0 gol. Anche no. Torna al Feyenord.
Beh certo… uno che provenendo dal Messico preferisce andare in una squadra che ha vinto solamente:
– 3 Champions League, 4 Coppe dei Campioni, 19 Scudetti, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe delle Coppe, 3 o 4 Campionati del Mondo per Club, 5 Coppa Italia, 8 Supercoppa Italiana ecc., piuttosto che qui a Roma (con i nostri 3 Scudetti, 9 Coppa Italia e 1 Conference League) uno così “allocco” e che ce lo vogliamo prendere…?…?… e daje… non sia mai… 🙂
Ieri Dovbyk è entrato con un buon piglio. Poi ha sbagliato a battere a rete e da quel momento ha caracollato per il campo disinteressandosi del pallone che gli girava intorno.
Ma magari fosse che se ne va.
Hanno bisogno entrambi di cambiare aria più sarà l’ allenatore a fare la differenza ed il nostro mister è migliore. Quindi gimenez tutta la vita!
Io direi di dargli in prestito pure Ferguson il prossimo anno ah no non è nostro altrimenti era scontato
Ragazzi andatevi a vedere i numeri di Gimenez dello scorso anno tra Feyenoord e Milan, partite giocate e goals. Ha 24 anni (4 anni e passa in meno di Dobvyk), in queste prime due giornate ha segnato 2 goals, annullati entrambi per fuorigioci millimetrici. Io credo che Dobvyk ormai giochi condizionatore, tanto vale provare lo scambio.
In 30 minuti sinora giocati, Dovbik è stato due volte al posto giusto nel momento giusto. Io me lo terrei, anche perché l’altro manco vuole venire.
Si è stato 2 volte nel posto giusto, la Panca, ma non li senti gli urli de Gasperini ogni volta che sbaglia movimento ?
Ieri ero sfavorevole allo scambio, sono convinto che Dovbyk sia più forte. Ma ho capito che non ha più la testa per giocare con noi…se continua come ieri fa del male a lui, ma soprattutto alla Roma…quindi speriamo si possa fare ma solo a titolo definitivo e alla pari
Max ti faccio una domanda maungiocatore che ha segnato 24 goal in liga e 17 con noi come mai ora non ha la testa per giocare? E poi forse non è funzionale al nostro gioco? Alla prima ti dico che uno dei motivi è che noi a Roma distruggiamo giocatori basta che sbagliano un passaggio una volta purtroppo le radio ci condizionano
Operazione che se fatta di prestiti secchi è un totale fallimento per noi, se invece fatta come scambio definitivo ovviamente il discorso è diverso e viene tutto a vantaggio nostro ma per una questione anagrafica. Forse potrebbe avere senso con prestiti con diritto di riscatto ma le probabilità che loro riscattino un Dobvyk a 29 anni per 30 milioni è veramente remota e noi avremmo due giocatori in prestito con diritto di riscatto molto alto l’anno prossimo, rischioso.
Ragionamento perfetto, non a caso è anche il mio (si scherza, ogni tanto una “zenonata” deve essere concessa a tutti).
E’ un’operazione che lato nostro, se va bene a Gasperini, deve però essere condotta a titolo definitivo.
Tutte le altre formule sono una sorta di lose-lose per noi.
Il problema è che se va bene per noi, lato Milan è lo stesso discorso all’opposto, per loro va bene il prestito, meno le rispettive acquisizioni a titolo definitivo.
Per questo, e per il poco tempo a disposizione, mi sembra un puzzle molto intricato.
Magari l’oggettivo svantaggio si potrebbe colmare concedendo al Milan una percentuale su una futura rivendita di Gimenez che ha ancora 24 anni.
Se invece hanno l’anello al naso, ancora meglio, ma purtroppo non credo.
Salvo Dobvyk faccia 25 gol e allora ilcprestito secco ti conviene eccome perchè ti torna rivalutato e pronto da impacchettare a 40 milioni e mandare altrove.
Uno così è meglio non averlo in rosa.
Vendessero Dobyk all’estero invece che fare favori al milan.
Non in prestito perché con Gasp gimenez segnerebbe a raffica mentre dovbyk con allegri ho i miei dubbi. Magari poi gli ridiamo un giocatore rinato come già successo con Saelemaekers per riprenderci un cadavere stile abraham. Quanto meno il diritto di riscatto.
Oddio che angoscia ste trattative infinite.
Ogni giorno un cambio di idea, finisce che domani alle 19:58 firma pure uno tra George e Sancho.
Più probabile che arrivi il solo Pessina.
Forse manco quello…
Oppure nel circo che si è generato, Alle 19.58 domani firma per noi George Sancho, un simpatico metalmeccanico di 52 anni di Santo Domingo
Domani alle 19:58 si farà un ultimo tentativo per sancho. Alle 19:59 faremo un sondaggio per qualcun altro inarrivabile. Poi finalmente il mercato finisce. E la casella che doveva essere riempita subito, resterà vuota
e niente oltre ad aver fatto un mercato imbarazzante ci manca la ciliegina sulla torta di fare un altro favore al Milan
Gip,
Da amante del calcio e tifoso romanista quale sei, secondo te, quale squadra, ad oggi, ha fatto un mercato sfavillante?
Io ancora non ho capito quale sarebbe il “primo” favore che abbiamo fatto al Milan (ma sono duro io)…quello di avergli fatto godere i servigi del cheerleader per un anno a 4,5 netti di stipendio?
Continuo a ritenere che quando i meccanismi di Gasp entreranno a regime, Dovbik farà ciò che sa fare.
Piuttosto, il mitologico esterno che salta l’uomo e va dentro quando lo prenderemo?
Se Dovbik ha segnato 17 gol nella Roma della scorsa stagione, visto che non lo sostituisci con Batistuta, lo vorrei vedere in squadra che produce occasioni e ha lo sguardo sempre verso la porta avversaria
Però anche basta credere alle favole.
E credi davvero che la sua cessione non sia condivisa da Gasperini?
Dai su
Quando i meccanismi del Gasp entrerànno a regime, lo faranno senza Dovbyk.
Cos’altro vi serve per capire che a Gasp non piace ‘sto… giocatore?
si continua a parlare di centravanti e attaccante esterno, ma con la neopromossa Pisa, Kone e Cristante hanno giocato 96 minuti. A qualcuno è venuto il dubbio che forse siamo troppo scoperti a centrocampo, visto che Gasp ha fatto entrare il marocchino all’80esimo e Pisilli non lo vede proprio?
Gasperini si è preso meno rischi possibili: perdere punti prima della sosta sarebbe stato complicato, e mettere dentro Ghilardi e El Aynaoui avrebbe aumentato i rischi. Hermoso dovrà sostituire N’Dicka. allora vedremo chi metterà a destra. Al Eynaoui andràanche lui alla coppa d’Africa, e lì siamo veramente corti.
Si anch’io sono rimasto basito dalla nonchalance con cui nell’ultima intervista Massara ha detto – riferendosi al centrocampo – ” li siamo coperti “. Veramente da non capirci più nulla.
Io sono d accordo allo scambio ma patto che si metta un diritto di riscatto altrimenti non ha senso
Dare un calciatore pagato 40 mln l anno scorso per poi ritrovare lo in rosa nel 2026 non ha senso
Gimenez devi avere la possibilità di riscattarlo, ha 24 anni se fa bene lo tieni ed è adatto a gasp
Dovbyck è adatto all allenatore del. Milan invece
ogni volta che il Milan chiama per risolvere un problema la Roma gli stende i tappeti rossi
in realtà il problema ce l ha anche la Roma .., se vogliono vendere Dovbyk vuol dire che il Gasp non lo vede
A parte la questione anagrafica due conti li farei: Dobvik ultimi due anni gol 28 + 17 con la Roma mi sembra faccia 46…Gimenez 22 gol nel tostissimo campionato olandese + 5 mi pare in Italia fa 27! Poi magari non capirò niente di calcio io eh!
Perdonami, per me sono due chiaviche, ma i dati come li leggi?
23-24 gimenez 25 gol tra CL ed eredivise
24-25 gimenez 18 gol tra CL, eredivise e serie A
23-24 dovbyk 24 gol nella liga (non ha fatto coppe europee)
24-25 dovbyk 14 gol tra EL e serie A
Totale sono 43 gol gimenez e 38 dovbyk tra coppe europee e campionato, statistiche del tutto sovrapponibili considerando che dovbyk non ha giocato le coppe europee nel 23-24 col Girona.
Se valutiamo solo la serie A 24-25
Dovbyk 12 gol ogni 2400 minuti (uno ogni 200 minuti)
Gimenez 5 gol in 670 minuti (uno ogni 134 minuti)
Detto ciò, preferirei gimenez per l’età, tutto qua
La seconda che hai detto…
andatevi a vedere Gimenez: attacco alla profondità, si muove bene sul filo del fuorigioco, usa sinistro e destro, segna di testa… Si sta ambientando in Italia, ma è giovane, ” cattivo”, con margini e con un ingaggio meno pesante. Con Gasperini i gol li fa sicuro, con Soule’ dietro e i cross dei quinti può fare caterve di gol. Dovbyk tanto impegno ma è poco reattivo, ci mette troppo a muoversi e a ingranare, anche se mi dispiace perché gli vedo del potenziale. Secondo me Gimenez può diventare quel giocatore alla Retegui che Gasp vorrebbe davanti, un centravanti grintoso, che fa pressing e si muova tanto sia per l’ attacco alla profondità ma anche per giocare di squadra
l’ unico neo è che pare che il Milan se lo riprenderà a fine stagione, ma spero che la Roma provi a opporsi perché è il giocatore adatto a Gasp e noi abbiamo bisogno solo dei giocatori utili agli schemi del mister. Spero che Dovbyk faccia qualche gol così ce lo lasciano perché è giovane e in linea col progetto tecnico
io personalmente preferirei Gimenez…’per un discorso perché lo vedo più idoneo al gioco del Gasp, per l età visto che secondo me si equivalgono come bravura,perché a 24 anni ha più esperienza internazionale e perché credo che entrambi abbiano bisogno di cambiare squadra per ritrovarsi … e per chi dice che Dovbyk ha l istinto del goal si vadano a vedere quello che si è mangiato ieri sera e quelli dello scorso anno … comunque qualsiasi scelta faccia il Gasp io la condivido perché è l unico che sa a differenza di tanti chiacchieroni
aggiungo per chi ieri metteva a paragone i 12 goal segnati da Dovbyk in campionato ed i 5 di Gimenez che questi sono stati fatti con la metà delle partite giocate 32 Dovbyk e 16 Gimenez ma che in proporzione Gimenez ha giocato molto meno minuti … questo perché è arrivato nel mercato di riparazione quindi dobbiamo anche calcolare un periodo di ambientamento che Dovbyk ha avuto dato che è arrivato in estate … con questo non voglio dire che il nostro non sia un buon giocatore ed il loro un fenomeno .. ma che entrambi sono buoni giocatori, no campioni, e che si equivalgono
Scusate 45 gol
scambio si ma prestito no, perché fra un anno loro se ripijano un giocatore rinato e a noi ce ridanno un giocatore spompato…
Questa è una grossa incognita. Mi pare uno scambio di giocatori che hanno deluso.
Non lo so mica chi ci rimette e temo all’idea di scoprirlo in futuro.
Posso dire come me la sento? Come già detto in precedenza: Non giudico i giocatori ma se avvenisse sto scambio i Friedkin mi avrebbero fortemente deluso. 1) Perchè son convinto che in questa operazione ci guadagnerebbe solo il Milan 2) Perchè ci caliamo letteralmemente le braghe, di fronte a Tare (ex quaglie) e ad una società che ci ha da sempre ridicolizzato. 3) Possibile che in un mese non si sia riuscito a trovare un attaccante come si deve, senza arrivare a simili compromessi? Mi sembra assurdo. 4) Massara aveva dichiarato che non vi era possibilità ed invece sembra non sia cosi’. Mi spiace ma a mio avviso tutto ciò denota “mancanza di orgoglio e dignità”. Sarò stupido ma non riesco ad accettarlo. Neanche se fosse uno scambio di prestiti “Noi siamo la Roma, non dovremmo abbassarci a sti livelli”
Scambio di prestiti ?
NO.
Gasperini esalta gli attaccanti = Gimenez rivalutato e vendibile
Allegri difensivista = deprime gli attaccanti e li svaluta.
Scambio di cartellini ?
SI
Gimenez e piu giovane e percepisce un ingaggio inferiore.
____
SAELEMAEKERS noi glielo abbiam ampiante rivalutato
Abraham restituito deprezzato
Abraham “deprezzato”? Non penso, al massimo uguale, ma io direi appena un pelo rivalutato, perché cmq qualche golletto lo ha fatto (due a noi ovviamente…) e ha dimostrato almeno di avere recuperato in pieno l’efficienza fisica.
Veniva già da due annate disastrose, tutti questi rischi non c’erano, e l’anno passato in prestito ci ha consentito di ammortizzarlo per 4/5 e quindi venderlo realizzando anche una plusvalenza di 7 mln circa.
Saelemaekers veniva già da una stagione positiva al Bologna.
NOOOOO,lo scambio di prestiti NOOOO,ma non avete imparato niente porca miseria,siete scemi?
Prestito anche no, non voglio l’ ucraino tra un anno Stra svalutato e più vecchio con un contratto monstre che blocca ogni operazione di mercato . Magari con lo stesso Gimenez che nel pieno della carriera a 25 anni è stato rivalutato da noi. A queste condizioni tengo il paracarro biondo come alternativa nella speranza che azzecchi qualche partita. In caso almeno di diritto di riscatto prendo Gimenez ogni giorno della settimana e due volte nei weekend.
scambio di prestiti demenziale
non non riusciamo proprio a capire il grande problema che ci guadagniamo o ci perdiamo nello scambio è il fatto che a gasperino dobyc non piace
Si, non piace, ma è un’operazione che rischiali impiccarti il prossimo anno.
Se a titolo definitivo da entrambe le parti ok senno è un altro favore al Milan gimenez pippa o non pippa ha 24 anni dobvik 29 quando te lo rimandano 30 a chi lo dai?
Prestito con diritto di riscatto…non solo prestito…in caso contrario ognuno a casa sua…dopo Abrahms – Seelemakers dobbiamo continuare a farci prendere per il naso dal Milan ?
comunque per quanto mi riguarda non mi entusiasmano ne l’uno ne l’altro…con Gimenez ci potrebbe essere qualche speranza in piu’ che possa fare bene…
Per me Dovbrik doveva essere sostituito con Krstovic, purtroppo non c’erano nei i soldi ne gli acquirenti per Dovbyk….
Nonostante tutte le difficoltà e qualcosa che sicuramente non è andato per il verso giusto ,continuo ad avere piena fiducia in Gasperini , Massara e Ranieri , cerchiamo di andare in Champions che poi senza FPF ci divertiamo….
Sempre Forza Roma 💛❤️
Dovbyk….
Che poi si parla di prestiti.
Lo valorizziamo e poi glielo restituiamo. Invece Dobyk con Allegri può solo peggioare.
Se Massara fa sta cavolata è meglio se cambi mestiere
Che Dovbyk possa peggiorare lo dici te: Allegri gioca con la punta boa con lancione dalla difesa e non ha bisogno di un centroavanti tecnico che faccia girare la squadra. Dovbyk farà bene al Milan com Gimenz alla Roma
Altra polemica interna inutile, è mejo è peggio, famo un favore al Milan, semo dilettanti….fate i bravi su, decide l’allenatore è ovvio, e quindi Dovbyk è sul mercato, semplice
Forza Grande Roma
Lo scambio di prestiti “secco”, viene da dire di 8stinto, meglio di no…Gimenez rivalutato-rivalutabile e Dovbyk che caracolla qualche volta a San Siro tra i fischi, facendo il panchinaro, e poi restituito a noi, praticamente invendibile (29 anni e ingaggio lordo, coi bonus presenze&gol, più o meno raggiungibili, oltre i 7).
Per contro: Gimenez costa di ingaggio molto di meno, non è auspicabile che continui ad avere difficoltà: sia perchè sarebbe un dramma quando prende il posto di Ferguson, sia perchè ciò non implica che Dovbyk possa andare meglio al Milan.
L’unico vantaggio probabile e rilevante di uno scambio “secco”, – oggi poco percepito (ma da vdere sull’intera stagione) -, è avere un centravanti che sappia usare i 2 piedi e stoppare il pallone (e battere a rete senza farsi riprendere da qualunque difesa della serie A)…e in 3 competizioni questo può avere un grande peso.
Ma non mi affannerei a spaccare il capello in 4 su queste valutazioni a priori: l’importante è che Gasperini possa fare le sue valutazioni.
Poi, comunque, sul buon fine dell’operazione, in questa formula “bruta”, o anche più articolata (con diritti, oppure entrambi a titolo definitivo), permangono fortissimi dubbi: c’è troppo poco tempo (e scarsa serietà milanista).
Di Marzio, poi, ci prende sempre di meno e ci fa normalmente più sprovveduti e disperati di quello che siamo in realtà…
se si fa’ lo scambio è solo perché il messicano prende un milione in meno di stipendio……. Ma in campo c’è poca differenza…. La stagione scorsa ci abbiamo guadagnato noi con saleemekers stavolta…… 🤔…non ci scommetterei
Se va come dice Di Marzio, è una gran ca@ata da parte nostra, ma spero ancora non sia così.
Capisco che il tempo è poco e i conti difficili da far quadrare in modo soddisfacente, ma allora ci teniamo Dovbyk.
Penso che pure Gasperini capirà che la prossima estate potremmo trovarci in mezzo a una strada.
ovvio che Dovbyk tornerà, ed è altrettanto ovvio che riandrà in prestito fino a che il suo valore non scenderà a 10-15 e allora forse troveremo qualche santo disposto ad accollarselo a 30-31 anni. È stato un acquisto sbagliato, stop. I soldi non ce li rifai più, tant’è che non escludo che la società il prossimo anno, se sarà libera più dal discorso plusvalenze, lo possa vendere accettando, appunto, di fare una minusvalenza. Ma con Jimenez salviamo la situazione, anche solo come movimenti e mobilità è un passo in avanti immenso.
Due giocatori qualitativamente abbastanza simili.
In un ipotetico scambio alla pari di cartellini ci guadagnamo perché Giménez è 4 anni più giovane e prende 1 ml meno di stipendio.
In uno scambio di prestiti invece il rischio è quello di veder tornare un Dobvik svalutato e noi restituire al Milan un Giménez rivalutato.
Facciamo una vendita alla pari. Con il prestito alla pari il prossimo anno ci ritroviamo con il nostro ucraino( che personalmente non scambierei) con un anno in più e sempre più difficile da piazzare
Con il centravanti siamo quelli messi peggio tra le pretendenti alla champions, l’unica alternativa è Vlahovic visto che la Juventus vuole Kolo Muani, cessione gratuità e poi vediamo come spalmare l’ingaggio
avoja de spalmà 12 netti li spalmi in 6 anno più il ratone finale?
il Milan fa due competizioni e ha già preso le sua punta titolare dal Chelsea.
a giugno te lo rispedisco e ti ritrovi Dovbyk 29 enne con un anno di panchina
Scambio di prestiti secchi no accidenti, stabilite almeno il diritto di riscatto per ognuno.
Si faccia ciò che vuole il Mister, ma…
…che non ci metta un altro cappio attorno al collo dal punto di vista finanziario (vedi prestito secco)…
Comunque, aldilà dei giudizi personali, questi signori i gol li hanno sempre fatti… campionati diversi, facili, difficili, coppe o altro, giocando con la squadra o meno, ma li hanno sempre fatti.
negli ultimi due anni hanno girato sopra i 40 gol… non mi sembra che i nomi attorno a cui si sbava in questo forum abbiano numeri molto migliori..
nessuno dei due è Harry Kane (il prossima che cita Batistuta lo cito per blasfemia 😅), e nelle partite di inizio campionato secondo me sono ingiudicabili, visto che hanno giocato con l’adesivo “bagaglio da spedire” sulla schiena…
Se resta Dovbyk, forza Artem e sono sicuro che la presenza di Ferguson sarà uno stimolo…
Se viene Gimenez, la facciamo formattare da Mancini, una carbonara, un giro al Gianicolo al tramonto e Forza Santi
Scrap came out scrap coming
Secondo me sia Gimenez che Dovbik non sono scarsi, ma talvolta giocare in un’ambiente o con un tipo di gioco non inerente alle capacità del giocatore fa tutta la differenza del mondo.. Può darsi che a Milano con il gioco di Allegri Dovbik trovi la sua dimensione, così come può fare Gimenez a Roma con Gasperini… Conoscendo come lavora Il Gasp con gli attaccanti comunque è più facile che Gimenez tiri fuori il meglio di sé,a Roma,mentre in realtà Dovbik ha mezzo fallito pure con il gioco di Ranieri.Per evitare equivoci a fine prestito in caso si vogliano aquistare i giocatori come successo (anzi come non è successo) con Abraham e Saealemakers Spero che Milan e Roma abbiano già dato in partenza le valutazioni ai loro giocatori,che potrebbero rivalutarsi entrambi o uno si è l’altro no…
Il favore annuale al milan quindi è per contratto?
Chiedo per un ds amico mio.
Forza Roma
se dobbiamo farlo sto scambio o non lo si fa o lo si fa definitivo, che senso ha riavere dovbyk il prossimo anno con gasperini?
Perché cercare ancora altri profili? Prendi ‘ sto Dominguez se non vuoi rischiare di rimanere col cerino in mano …Mia opinione
Definitivo o niente
Ma infatti non conviene tenemose Gamberone…
Io l’avrei venduto.. Adesso così boh non mi scalda..
A me da fastidio il fatto che pure quest’altro, Gimenez, pare che ci stia facendo un favore. Ma mi fa schifo pure Dovbyk che, come si è prospettata l’opportunità, si è precipitato a firmare per il Milan. Se non vede l’ora di andarsene ma che se ne vada affan… senza passare per il via.
ma che deve fare, è stato bocciato dai tifosi e dall’allenatore, la Roma è un mese che lo propone a mezza Europa.
ma siete sicuri che Dobvick è una pippa? per quanto ne capisco è da tempo che non mettiamo in campo un gioco per una prima punta d’area. tanti bei cross ma mai sulla testa o sui piedi giusti. ieri unica occasione per dobvick, super parata d’istinto e dii piede del portiere pisano. poi, almeno su sky, i commentatori interpretano a distanza i pensieri del mr che si arrabierebbe con dobvik che non va incontro ad un passaggio corto, diciamo sbagliato. a giudicare e bocciare è facile soprattutto se imbeccati da chi vuole far credere ciò che gli conviene.
Ma dai, ieri sembrava che avesse giocato per 120minuti ed invece era appena entrato.
Fergusson ma anche Dybala li trovi spesso in difesa a rincorrere gli avversari.
Ad oggi Massara non ha portato nessuno che abbia migliorato la squadra titolare.
scambio insensato.
Andrebbe dato all’estero
a rei gestito meglio il terzino e il centrocampista risparmiando un po’ di soldi e affondato con un ala perché il centrocampo titolare è kone cristante
Chi critica Gimenez merita embolo (degno erede di dovbyk), per carità giocatore veloce che salta l’ uomo ed è anche divertente… però non è un bomber .
Se non venisse Gimenez sarebbe assurdo fare un ennesimo favore al Milan peraltro se si facesse sarebbe assurdo anche non mettere almeno un diritto di riscatto .
Lo scambio delle figurine , che mercato di m….8 acquisti, 1 titolare 7 riserve
In questa realta di un mercato povero, io preferisco Embolo a Gimenez
Embolo e Ferguson, insieme, farebbero, in tutto, tra i 10 e i 12 gol. Gasperini chiede rinforzi per l attacco. Non ouo essere. Vincerebbero la classifica delle sponde. I gol, questi sconosciuti. Perché nel calcio ci si ostina a mantenere le porte? Anacronistico
Embolo segna poco o nulla
Invece di comprare i giocatori pensiamo di regalarne qualcuno al Milan
Basta regali al Milan
Mo ve lo faccio io er sondaggio. Preferite Embolo in carozzina co no storico infortuni da fa impallidì Bailey o Gimenez?
Mancano poche ore alla fine del calciomercato e secondo Di Marzio la Roma farebbe in tempo a prendere Embolo. Certo regaliamo Dovbyk agli strisciati e poi ci facciamo prendere per il collo dal Monaco. Ma fatela finita!!!!
Che mercato mediocre ….. se non fosse per Gasperini …..
Ci siamo ridotti agli sgoccioli per sostituire un giocatore importante della rosa
