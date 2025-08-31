Santiago Giménez si avvicina all’addio al Milan. L’attaccante messicano, secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su X, ha aperto alla possibilità di lasciare i rossoneri ed è pronto ad ascoltare la proposta della Roma.

Nei dialoghi tra le parti prende corpo un’ipotesi già prospettata nelle ultime ore: uno scambio con Artem Dovbyk, centravanti ucraino che avrebbe già trovato un accordo con il Milan.

🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: Santiago Giménez opens doors to AS Roma move from AC Milan. The swap deal with Artem Dovbyk to AC Milan can now happen — if the two clubs agree on terms. After weeks insisting to stay at AC Milan, club plans are clearly to sell Giménez… and Santi accepts. 🇲🇽 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Le due società sarebbero quindi in contatto per valutare i margini dell’operazione, che potrebbe diventare una delle mosse più calde di questo finale di mercato. I giallorossi restano vigili e attendono sviluppi, con la prospettiva di inserire Giménez come rinforzo offensivo nell’organico di Gasperini.

Santiago Giménez apre all'addio al Milan. L'attaccante messicano è pronto ad ascoltare la proposta della Roma e prende corpo un possibile scambio con Artem Dovbyk che ha già un accordo con il club rossonero. Parti in stretto contatto per provare ad avanzare nei dialoghi. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’operazione tra Roma e Milan che riguarda Dovbyk e Gimenez si concluderebbe con uno scambio di prestiti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 – Dovbyk potrebbe anche trasferirsi al Milan senza scambio con Gimenez, in quel caso la Roma andrebbe su Breel Embolo del Monaco come sostituto dell’ucraino. Lo riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Roma e Milan stanno trattando lo scambio Dovbyk-Gimenez in queste ore ma non c’è accordo sulle cifre dei riscatti. Il Milan sarebbe favorevole al prestito secco, più fredda la Roma su questa soluzione. Lo riferisce il giornalista Daniele Longo su X. Per Gazzetta.it la frenata è stata brusca con i giallorossi che vorrebbero inserire un diritto di riscatto per non ripetere il caso Saelemaekers: l’affare potrebbe anche non concretizzarsi.

IN AGGIORNAMENTO…