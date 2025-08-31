UFFICIALE: Tsimikas è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 12 (COMUNICATO-VIDEO)

La Roma ha ufficializzato l’acquisto in prestito secco di Kostas Tsimikas dal Liverpool con un comunicato appena apparso sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Kostas Tsimikas dal Liverpool. L’operazione con la società inglese si conclude a titolo temporaneo. Nato a Salonicco il 12 maggio 1996, è un esterno sinistro di piede mancino. Cresciuto calcisticamente tra il Neapoli Salonicco e il Panserraikos, muove i primi passi da professionista nell’Olympiacos.

La prima esperienza fuori dalla Grecia lo porta in Danimarca all’Esbjerg nel gennaio 2017 fino al termine della stessa stagione. Nel 2017-18 passa in prestito al club olandese del Willem II in Eredivisie collezionando 33 presenze. Nel 2018 torna all’Olympiacos dove resta fino al 2020, anno in cui viene nominato miglior giocatore greco.

Dal 2020 al 2025 è un calciatore del Liverpool. Con la maglia dei “reds” disputa 115 partite in tutte le competizioni contribuendo alla vittoria di 5 titoli inglesi (1 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 2 Coppa di Lega, 1 Community Shield).

Con la nazionale ellenica, inoltre, conta 41 presenze. Tsimikas ha scelto la maglia numero 12, è l’ottavo calciatore greco della storia giallorossa dopo Cholevas, Choutos, Dellas, Keramitsis, Manolas, Tachtsidis, Torosidis. Benvenuto a Roma, Kostas!”.