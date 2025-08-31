UFFICIALE: Tsimikas è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 12 (COMUNICATO-VIDEO)

7
126

La Roma ha ufficializzato l’acquisto in prestito secco di Kostas Tsimikas dal Liverpool con un comunicato appena apparso sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Kostas Tsimikas dal Liverpool. L’operazione con la società inglese si conclude a titolo temporaneo. Nato a Salonicco il 12 maggio 1996, è un esterno sinistro di piede mancino. Cresciuto calcisticamente tra il Neapoli Salonicco e il Panserraikos, muove i primi passi da professionista nell’Olympiacos.

La prima esperienza fuori dalla Grecia lo porta in Danimarca all’Esbjerg nel gennaio 2017 fino al termine della stessa stagione. Nel 2017-18 passa in prestito al club olandese del Willem II in Eredivisie collezionando 33 presenze. Nel 2018 torna all’Olympiacos dove resta fino al 2020, anno in cui viene nominato miglior giocatore greco.

Dal 2020 al 2025 è un calciatore del Liverpool. Con la maglia dei “reds” disputa 115 partite in tutte le competizioni contribuendo alla vittoria di 5 titoli inglesi (1 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 2 Coppa di Lega, 1 Community Shield).

Con la nazionale ellenica, inoltre, conta 41 presenze. Tsimikas ha scelto la maglia numero 12, è l’ottavo calciatore greco della storia giallorossa dopo Cholevas, Choutos, Dellas, Keramitsis, Manolas, Tachtsidis, Torosidis. Benvenuto a Roma, Kostas!”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! Scambio Gimenez-Dovbyk, c’è la frenata: non c’è accordo sul prezzo dei diritti di riscatto (AGGIORNAMENTI)
Articolo successivoSerie A: cade l’Inter in casa contro l’Udinese (1-2). Ok Lazio e Juventus, pari Fiorentina

7 Commenti

  1. Benvenuto alla ASRoma, spero che diventi il titolare della fascia sinistra, così potremmo dire che finalmente stiamo apposto almeno da quella parte.

  2. Ben arrivato Kostas (che già come nome mi sembra benaugurante, mi ricorda il nostro difensore greco di un po’ di anni fa)! Sono sicuro che farai bene…peccato solo non aver inserito un clausola con il diritto di riscatto

  5. Dispiaciuto solo che non ci sia un vincolo per il futuro, perché penso che questo giocatore diventerà il titolare sulla fascia sinistra.
    Comunque, meglio così che niente.

  7. Operazione sensata.
    Però resta la voragine davanti a sinistra.
    Spero non si voglia chiudere così-
    Certo se devono arrivare figurine cambia poco.
    Intanto benvenuto Kostas!!

    ps: ieri l’agente di Gimenez ha detto che non si muove.
    Tare ha ribadito che l’operazione si farebbe solo con uno scambio.
    Massara ha detto che non ci sono le condizioni.
    Oggi tutto come niente: parti al lavoro, il Milan potrebbe prendere Dovbyk anche tenendo Gimenez, e così va…. ma il dubbio che si stiano inventando un po’ tutto non vi viene?

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome