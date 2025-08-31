Serie A: cade l’Inter in casa contro l’Udinese (1-2). Ok Lazio e Juventus, pari Fiorentina

La domenica di Serie A ha regalato emozioni e verdetti importanti nella seconda giornata di campionato. Le partite del pomeriggio, iniziate alle 18:30, hanno visto la Juventus espugnare Marassi con un successo di misura sul Genoa e la Fiorentina fermata a Torino da uno 0-0 senza reti.

A decidere la sfida del “Ferraris” è stato Dusan Vlahovic, che ha regalato i tre punti ai bianconeri di Tudor con il gol del definitivo 0-1. Poche emozioni invece all’Olimpico Grande Torino, dove i granata e la squadra di Pioli si sono divisi la posta senza riuscire a trovare la via del gol.

In serata, spettacolo e sorprese. Allo stadio Meazza l’Inter di Chivu cade contro l’Udinese: non basta il vantaggio di Dumfries, perché i friulani ribaltano la gara con Davis e Atta, firmando un colpo pesantissimo in trasferta.

Sorride invece la Lazio, che all’Olimpico ha dominato l’Hellas Verona con un perentorio 4-0: a segno Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia, protagonisti di una prova convincente che rilancia subito la squadra biancoceleste dopo un avvio deludente.

Giallorossi.net – T. De Cortis