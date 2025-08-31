Serie A: cade l’Inter in casa contro l’Udinese (1-2). Ok Lazio e Juventus, pari Fiorentina

La domenica di Serie A ha regalato emozioni e verdetti importanti nella seconda giornata di campionato. Le partite del pomeriggio, iniziate alle 18:30, hanno visto la Juventus espugnare Marassi con un successo di misura sul Genoa e la Fiorentina fermata a Torino da uno 0-0 senza reti.
A decidere la sfida del “Ferraris” è stato Dusan Vlahovic, che ha regalato i tre punti ai bianconeri di Tudor con il gol del definitivo 0-1. Poche emozioni invece all’Olimpico Grande Torino, dove i granata e la squadra di Pioli si sono divisi la posta senza riuscire a trovare la via del gol.
In serata, spettacolo e sorprese. Allo stadio Meazza l’Inter di Chivu cade contro l’Udinese: non basta il vantaggio di Dumfries, perché i friulani ribaltano la gara con Davis e Atta, firmando un colpo pesantissimo in trasferta.
Sorride invece la Lazio, che all’Olimpico ha dominato l’Hellas Verona con un perentorio 4-0: a segno Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia, protagonisti di una prova convincente che rilancia subito la squadra biancoceleste dopo un avvio deludente.
Oh.. l’udinese se lo merita, soprattutto per il tifo.
Squadra sempre stata molto ostica, me la ricordo dai tempi di Di Natale, Iaquinta, Quagliarella, ancora adesso continua a infastidire. Però c’è da dire che hanno anche molta fortuna dalla loro.
Il buon Kulovic è sempre il migliore acquisto, senza di lui non si va da nessuna parte!
l’udinese ha una rete di osservatori e scouting da fare invidia, trova giocatori sconosciuti che si inseriscono benissimo nel contesto serie a
Atta bel giocatorino
Diciamo che anche ai tempi di Zico, Edinho, Causio, ecc.., i friulani erano scomodi da affrontare.
Forza Roma
E che non li consideriamo sti 3 punti sull’Inda?!
Che poi oggi ho visto un’oretta di juve: INGUARDABILI!!!
UNA PARTITACCIA di contenuti tecno-tattici che non vi dico.
E so’ pure culati che Vhlaovic più je dicono e più je segna!!!
Ma magari partiva e ‘nvece rimane.
Ecco, io lo s ambio con Dovbyk lo facevo per Vhlaovic, quello si.
Cmq, avanti così, 2 giornate di campionato MOLTO INTERESSANTI…….
FORZA ROMA
ci sono 3-4 giocatori dell’Udinese che sarebbero da prendere ieri!
Per esempio Kristensen, pagato 5 milioni in Danimarca… questo il prossimo anno lo vendono in UK a 50!
E se non fosse stato per Anguissa al 95′ … !
(Diciamo che il Napoli s’è già giocato un jolly)
FORZA ROMA
Verona osceno. Arrendevole, fragile, vittima sacrificale. Ma come c.fanno a stare in serie a. 6 punti facili e sicuri a campionato per la lazio.
Quanto conta avere un allenatore forte
Toh! Si può dire Marotta incompetente, squadra nettamente più scarsa dello scorso campionato ?
