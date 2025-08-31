LIVE! Calciomercato Roma, Di Marzio: “Cresce la fiducia per Tyrique George”

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2025/2026, fissata per domani, 1 settembre, alle ore 20. In queste ultime ore di trattative la Roma non intende restare a guardare: il direttore sportivo Massara e la proprietà stanno lavorando senza sosta per regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo richiesto.
In cima alla lista dei desideri giallorossi ci sono due profili ben definiti. Il primo è Tyrique George, talento classe 2006 del Chelsea: la Roma insiste da giorni e i contatti con i Blues proseguono nella speranza di trovare la formula giusta per il trasferimento.
Parallelamente resta viva anche la pista Benjamin Dominguez del Bologna, altro nome seguito con grande attenzione. L’argentino, reduce da una stagione in crescita, rappresenta un’alternativa concreta e più immediata, visto che i rapporti tra i due club sono già stati attivati.
Ore decisive dunque per il futuro offensivo della Roma: Gasperini attende rinforzi e il club lavora su un doppio binario per chiudere al meglio un mercato che si preannuncia bollente fino all’ultimo minuto. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:00 – In casa Roma aumenta la fiducia per arrivare a Tyrique George, esterno del Chelsea. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X, che aggiunge anche come sia al momento bloccato lo scambio fra giallorossi e Milan per Dovbyk e Gimenez.
IN AGGIORNAMENTO…
Dominguez…sa giocare a pallone salta l’uomo come Soule e gia’conosce il Campionato…
Salta l’uomo meglio di Soulé.
in panchina al Bologna però, strano…
Si tra un po’ ricorda van basten! Per me spendere 15 milioni x lui Sono buttati via. Se non gioca nel bologna bisogna farsi delle domande. Comprare x. Comprare non serve
Talmente forte che fa panchina al Bologna
Insomma si è deciso che El Shaarawy dovrà essere il titolare per tutta la stagione perché sti due gasperini non li farà mai giocare stamo a parla di una riserva del Bologna e un altro che visto in campo ieri è scarso forte
ma giocatori da Roma per arrivare almeno quarti quando arrivano tra altri sei anni?
ce stanno i paletti 😂😂😂😂
Che bello 2 top player grande Massara un mercato fantastico
inspiegabile perchè spendere 25 milioni per El Aynaoui che è finito in panchina fissa quando potevi destinare questi soldi per l’esterno e con 30 mln prendere paixao (andato al marsiglia per quella cifra) e poi prendere un centrocampista da 15 mln da mettere in panchina
È stato un acquisto di quell’incapace di Massara, gasperini non lo ha mai chisto, e ve lo dimostra che sta sempre in panchina , anche in alcune amichevoli
ah ah ah… in panchina fissa alla seconda giornata…. facci ridere tutti i giorni ti prego
Gasperini non si è fatto problemi nel rivelare che Ziolkowski è stato “un acquisto di Massara”.
“Ho visto qualche video”…lo ha detto senza reticenze.
Immagino avesse facoltà di dire la medesima cosa su E.A., a maggior ragione quando vengono impegnati circa 25 mln di budget che poi ovviamente non possono essere dirottati altrove.
Anche DDR disse le stesse cose di Le Fee, “non lo conoscevo, mi ha fatto vedere alcuni video Ghisolfi e ho accettato”. Quindi alla fine fu una decisione condivisa, di cui anche l’allenatore si assume responsabilità.
Può anche essere che Gasperini non conoscesse El Ayanoui, d’altronde fa l’allenatore, mica il DS, ma quello che è certissimo è che non è arrivato qui a dispetto del tecnico.
Persino Mourinho diceva che “nessuno varca il cancello di Trigoria senza il mio consenso”, incluso Renato Sanches…
Ancora poco più di 24 ore e finalmente finisce questa buffonata di calcio mercato targato friedkin, questi non tireranno mai fuori e una breccola e continueranno a prendere in giro i romanisti col Fair play finanziario, la sostenibilità, le plusvalenze
Massara è un DS da 6. Mercato da squadra da settimo o ottavo posto. 25 milioni per il marocchino in panca e tanti ragazzini scommesse. Speravo che Ranieri facesse da garante invece nulla… Acquisti senza senso e squadra incompleta.
Almeno chiesa ed un centrocampista serio li prendessero. Parliamo invece di terze scelte e di Pessina come copri buchi… Che pena. Massara deve dimettersi il 2 settembre…
Bastava prendere Tiago Santos o dedic con 10 milioni, un FRENDROUP o un Fiorentino con 20 ed un ala forte futuribile tipo Paixao o bene dergheles. Invece compriamo giocatori che non servono al mister e mezze scommesse figlie degli intrallazzi dei procuratori e dei DS… BA!!!
E in più regaliamo i giocatori al Milan tutti gli anni
senza soldi… è difficile fare mercati
Basta con le lamentele da bambini viziati. La Roma non può permettersi i top player, ancora non vi è chiaro? Il club può puntare solo su giovani talenti, con l’obiettivo di farli crescere, vincere.diventare competitivi e , in futuro, realizzare plusvalenze per evitare sanzioni dalla UEFA
Lavori per i Friedkin? Spero che ti pagano bene almeno
meno male che le prime due le abbiamo vinte…..altrimenti tutti questi tifosi tuttologi….cosa avrebbero commentato….ma un po’ di pazienza e di fiducia mai ehhh…SFR
Che bella mentalità da provinciale
Invece tu Mirko per chi lavori? Tu, Valerio, Ale ecc. per chi lavorate?
Comprare tanto per comprare penso sia la cosa più stupida da fare. Inoltre su un altro eventuale acquisto ci deve essere il gradimento esplicito di Gasperini, altrimenti va a finire come con El Ashouani che mi pare destinato a farsi un campionato da panchinaro.
segnamoci questa tua ennesima sciocchezza, poi la andiamo a rivedere tra 10 giornate.
noto che su questo sito oltre a ragionieri allenatori e giornalisti ci sono anche nuovi preparatissimi direttori sportivi
Tifosi proprio no?
Quelli sono tifosi della Lazie infiltrati o soliti trollini da tastiera.. quella gente non va presa sul serio
…Embeh, del resto sanno fa tutto pure i magazzinieri e direttori del merchandising se so laureati su football manager… se trovano un simulatore de volo se pensano de esse piloti…
Daje Roma daje
Possiamo prendere chiunque l’indirizzo di questo campionato pare già indirizzato
Il napoli lo fanno segnare col Cagliari già negli spogliatoi la Juve segna su corner perché l’arbitro nega l’ingresso in campo ad un giocatore del Genoa
noi dobbiamo scendere dal gradino più alto e poi forse ci daranno il rigore del passaggio di Soule e non gli annulleranno il gol
Sì, va bene…grattamose però: siamo alla 2a giornata.
La Roma quando sarà impegnata in tutte le competizioni potrà avere dei cali…ma pure gli altri non scherzeranno: anzi, i contraccolpi della Champions sono ben più tosti.
A un certo punto, finiti i gironi bolgia delle coppe (insieme con il girone d’andata) si potranno fare valutazioni significative su questa stagione.
Con Gasperini certamente daremo filo da torcere a tutti, proprio tutti.
Già con la gestione Ranieri li abbiamo scombussolati un bel po’…il “buono” di quest’anno è che Gasp GIÀ li sta facendo migliorare. Per gli “altri” sarà naturalmente più difficile; per ora vinciamo di corto muso…meglio: aiuta a tenere un profilo relativamente basso e a farci sottovalutare.
Ma non mettiamoci pure noi a deprimerci preventivamente…
se vuoi dare una scossa vai a prenderti Lookman e cambi di molto gli obiettivi stagionali, è fuori rosa, sanno che vuole andare via e cerchi di trovare qualche formula.
Dai pollici versi sui commenti vedo che è meglio non parlare di massara e dei friedkin
calcio italiano sempre più ridicolo. Belli tempi in cui il mercato durava un mese. Le società che hanno ancora posti da coprire dimostrano la loro disorganizzazione. Con Viola e Sensi si agiva rapidamente sbagliando poche volte come renato, marazzina, scarnecchia, ndonda, baptista….
poche volte? forse ti sei dimenticato i vari pivotto servidei alenichev annoni cufre mido gente che qui veniva a fa i titolari… adesso te ne ho detti solo alcuni! ma sono molto molto di piu… pellizzoli fu l acquisto più caro di sempre della roma… forse te lo sei dimenticato…. comunque sensi riusci a comprare e fare la squadra per lo scudetto l unica volta che c erano i soldi… ovviamente quando puoi permetterti batistuta…. ecc… è difficile sbagliare
Tanto nessuno dei due toglierà il posto da titolare ad El Shaarawy, i soldi per un esterno di attacco titolare non ci sono però 25 milioni per la riserva di Cristante e 7 milioni per il bambino polacco che Gasperini manco conosceva li hanno trovati
Spalletti non conosceva Alisson che era già il titolare della nazionale brasiliana quando arrivò da noi, figurati se Gasperini deve conoscere i giocatori del campionato polacco.
O forse pensi che lui conoscesse i Gosens e gli Hateboer quando gli sono arrivati a Bergamo?
il Milan è caduto alla prima di campionato come la Lazio, l’Inter alla seconda e noi siamo a punteggio pieno pur avendo esordito con il Bologna…basta co sti piagnistei da criticoni, io mi fido di Massara Ranieri e Gasperini che oltre tutto ci avevano detto di come a causa del Fair play finanziario, il primo anno avrebbe avuto come unico obiettivo quello di preparare l’intelaiatura di una nuova Roma, più giovane, aggressiva e sostenibile per cui, meno piagnistei e FORZA ROMA!
A me sinceramente sarebbe piaciuto Castro dal Bologna come alternativa a ferguson! Dominguez è molto giovane, ha 21 anni, ha fatto solo un anno in seria a… mi intriga ma ho dei dubbi sulla corporatura. Comunque invece di buttare i soldi l’ultimo giorno si potrebbero pure conservare e spenderli bene a gennaio!!
