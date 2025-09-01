Mercato Roma al fotofinish

Alle 20:00 di questa sera calerà il sipario sul mercato estivo e la Roma si prepara a vivere le sue ore più calde. Gian Piero Gasperini aspetta ancora rinforzi per un reparto offensivo che ha mostrato lacune in queste prime uscite, mentre il ds Frederic Massara è al lavoro su più fronti per completare un mosaico complicato da esigenze tecniche e vincoli economici.

Gimenez-Dovbyk: il rebus con il Milan

Il grande tema delle ultime ore riguarda lo scambio di attaccanti con il Milan: Artem Dovbyk in rossonero, Santiago Gimenez in giallorosso. Dopo giorni di frenate e ripartenze, l’ex Feyenoord ha aperto al trasferimento a Roma, riaccendendo la trattativa. Il nodo resta la formula: i giallorossi vogliono inserire un diritto di riscatto, mentre i rossoneri spingono per un prestito secco. Ma così l’affare rischia di saltare.

In caso di addio all’ucraino, la Roma tiene calde le due (uniche?) piste pronte: Breel Embolo (Monaco), che va in scadenza a giugno, e Andrea Pinamonti, nome già valutato nei giorni scorsi.

L’esterno mancino: George o Domínguez, ma non solo

Un altro obiettivo prioritario resta l’acquisto di un esterno d’attacco. In cima alla lista c’è Tyrique George, giovane talento del Chelsea valutato intorno ai 20 milioni, mentre Benjamín Domínguez (Bologna) rappresenta l’opzione più abbordabile, con un costo stimato tra i 15 e i 18 milioni. Più complicata la pista che porta a Leandro Trossard, con l’Arsenal che ha già respinto un’offerta da 28 milioni, mentre resta vivo anche il nome di Abde Ezzalzouli.

Pessina per la mediana

Non solo attacco: la Roma lavora anche a un innesto in mezzo al campo. Nelle ultime ore ha preso quota l’opzione Matteo Pessina, capitano del Monza ed ex pupillo di Gasperini all’Atalanta. L’operazione sarebbe impostata su un prestito con diritto di riscatto, e l’apertura del giocatore rende l’affare molto più che un’idea. L’arrivo del centrocampista diventerebbe fondamentale anche in vista della partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa.

Le altre operazioni in uscita

Sul fronte cessioni, da limare gli ultimi dettagli per il passaggio di Baldanzi al Verona in prestito con diritto di riscatto. Resta in piedi anche la trattativa col Cagliari per Romano, mentre non ci sono novità su Gollini, che continuerà a restare ai margini. Resta quasi sicuramente anche Pellegrini, per il quale si proverà a trovare una squadra a gennaio. In serata, invece, è stato ufficializzato l’arrivo di Kostas Tsimikas dal Liverpool, prestito secco: indosserà la maglia numero 12.

Corsa contro il tempo

La Roma dunque è chiamata a stringere i tempi: tra il rebus Dovbyk-Gimenez, l’assalto a un esterno e la pista Pessina, Massara ha davanti a sé una corsa contro il tempo. Alle 20:00 il gong metterà la parola fine a un mercato frenetico: poi Gasperini saprà se avrà in mano la squadra che chiedeva, oppure se dovrà aspettare il prossimo inverno per completare l’opera.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera