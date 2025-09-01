Mercato Roma al fotofinish

Alle 20:00 di questa sera calerà il sipario sul mercato estivo e la Roma si prepara a vivere le sue ore più calde. Gian Piero Gasperini aspetta ancora rinforzi per un reparto offensivo che ha mostrato lacune in queste prime uscite, mentre il ds Frederic Massara è al lavoro su più fronti per completare un mosaico complicato da esigenze tecniche e vincoli economici.
Gimenez-Dovbyk: il rebus con il Milan
Il grande tema delle ultime ore riguarda lo scambio di attaccanti con il Milan: Artem Dovbyk in rossonero, Santiago Gimenez in giallorosso. Dopo giorni di frenate e ripartenze, l’ex Feyenoord ha aperto al trasferimento a Roma, riaccendendo la trattativa. Il nodo resta la formula: i giallorossi vogliono inserire un diritto di riscatto, mentre i rossoneri spingono per un prestito secco. Ma così l’affare rischia di saltare.
In caso di addio all’ucraino, la Roma tiene calde le due (uniche?) piste pronte: Breel Embolo (Monaco), che va in scadenza a giugno, e Andrea Pinamonti, nome già valutato nei giorni scorsi.
L’esterno mancino: George o Domínguez, ma non solo
Un altro obiettivo prioritario resta l’acquisto di un esterno d’attacco. In cima alla lista c’è Tyrique George, giovane talento del Chelsea valutato intorno ai 20 milioni, mentre Benjamín Domínguez (Bologna) rappresenta l’opzione più abbordabile, con un costo stimato tra i 15 e i 18 milioni. Più complicata la pista che porta a Leandro Trossard, con l’Arsenal che ha già respinto un’offerta da 28 milioni, mentre resta vivo anche il nome di Abde Ezzalzouli.
Pessina per la mediana
Non solo attacco: la Roma lavora anche a un innesto in mezzo al campo. Nelle ultime ore ha preso quota l’opzione Matteo Pessina, capitano del Monza ed ex pupillo di Gasperini all’Atalanta. L’operazione sarebbe impostata su un prestito con diritto di riscatto, e l’apertura del giocatore rende l’affare molto più che un’idea. L’arrivo del centrocampista diventerebbe fondamentale anche in vista della partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa.
Le altre operazioni in uscita
Sul fronte cessioni, da limare gli ultimi dettagli per il passaggio di Baldanzi al Verona in prestito con diritto di riscatto. Resta in piedi anche la trattativa col Cagliari per Romano, mentre non ci sono novità su Gollini, che continuerà a restare ai margini. Resta quasi sicuramente anche Pellegrini, per il quale si proverà a trovare una squadra a gennaio. In serata, invece, è stato ufficializzato l’arrivo di Kostas Tsimikas dal Liverpool, prestito secco: indosserà la maglia numero 12.
Corsa contro il tempo
La Roma dunque è chiamata a stringere i tempi: tra il rebus Dovbyk-Gimenez, l’assalto a un esterno e la pista Pessina, Massara ha davanti a sé una corsa contro il tempo. Alle 20:00 il gong metterà la parola fine a un mercato frenetico: poi Gasperini saprà se avrà in mano la squadra che chiedeva, oppure se dovrà aspettare il prossimo inverno per completare l’opera.
Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera
Dobvik è superiore sia a Gimenez che ad Embolo poi non parliamo di pinamonti che sicuramente va bene per il Sassuolo non per la Roma, vediamo se alla fine riusciamo perfino ad indebolirci e a risolvere allo stesso tempo pure un problema al Milan
Il Verona non può pagare neanche lo stipendio di Baldanzi, perché fissare una cifra per il riscatto? O la fissi più alta ,o lo dai in prestito secco sperando che giocando aumenti di valore. Il Verona lo potrà riscattare solo se avrà una squadra dietro interessata. Tanto decide, come al solito ,Riso che ci porta Pessina( troppi assistiti dallo stesso procuratore) Tra Riso e Monchi belle sole!
Visto che ormai siamo alle battute finali va bene anche Pessina come rinforzo di centrocampo.
Non farei mai un prestito secco senza diritto di riscatto tra Dovbik e Gimenez e ancora meno l’acquisto di George a quelle cifre e con quelle percentuali sulla rivendita,a questo punto meglio Dominguez,anche se spero in un colpo dell’ultima ora con un acquisto inaspettato di valore,Massara ci stava provando a portare Troussard.
secondo me non arriva nessuno (scaramanzia)
Visto che non mi pare ci siano le condizioni dello scambio con Gimenez,
(grazie al cielo) e neanche quelle di trovare un sostituto di Dovnyk
(ma comunque Tare è stato chiaro, l’operazione si farebbe solo in caso di scambio),
direi che questo argomento possiamo considerarlo chiuso.
Sul centrocampista penso si possa far poco.
A parte che non penso quanto sposterebbe Pessina, non penso neanche sia credibile
che Pisilli e Pellegrini da qui a Gennaio non vedano mai il campo-
Per cui abbiamo 5 giocatori per 2 posizioni e vediamo che combineranno.
Il dramma vero è l’ala sinistra.
Anche perchè se parliamo di qualcuno che sta fuori dovremmo anche fargli fare le visite entro le 20.
E l’idea che in quella casella non arrivi nessuno, fermo restando che immagino Bailey giocherà lì visto l’arrivo di Tsimikas, è preoccupante.
Tra l’altro per un motivo o per un altro non è che i nomi usciti,
Sancho, Geroge, Dominguez, mi esaltassero più di tanto.
Ma più di Elsha, con tutto il rispetto, sì.
Non si potrebbe puntare su qualche svincolato?
Anto, il problema è che Pellegrini e Pisilli il campo lo vedranno anche, ma se contro il Pisa hanno giocato 96 minuti Kone e Cristante, vuol dire che Gasp ai 3 che citi, li vede poco o niente. Il marocchino, ad oggi, non mi sembra meglio di Gorna Douath, e Pisilli nessuno sa in che ruolo dovrebbe giocare. Per non parlare di Pellegrini, che nei 2 di centrocampo sarebbe penoso. Forse si può giocare senza una punta a sx, ma con due soli centrocampisti affidabili (di cui uno è Cristante), le 3 competizioni non so proprio come faremo a giocarle
Che c’entrano le visite? Entro le 20 gli devi fare il contratto e depositarlo, le visite le possono fare anche la prossima settimana, tra l’altro c’è anche la sosta per la nazionale…
2 mesi per trovare un ala sinistra, ma massara ci fa o ci è? Si è ridotto lui stesso a cio non trovando nulla in 2 mesi…bah operato non soddisfacente. L allenatore chiede attaccanti hai preso difensori, terzini, centromcapisti…eddaje su poi dici Gasp cr l’ha con massara…c e l’ho pure io
Se porta George, Pessina e riesce a vendere Dobyk si merita una statua.
Me sa che te diverti a prenderci in giro eh?
Esatto
Poi a centravanti gioca embolo o pinamonti
Il signore sì che se ne intende
Prestiti con diritto. Stop acquisiti, non li sappiamo rivendere.
Ziolkowski a 20 anni già convocato dalla Polonia ( ok non è la Francia ma manco un San Marino qualunque), Wesley già convocato a 21 anni da Ancelotti ( che non è l’ ultimo arrivato), El aynaoui giocherà col Marocco e Ferguson all’ età di 21 anni ha già fatto qualche presenza con la Nazionale irlandese. Cavolo, vorrà pur dire qualcosa se questi giocatori vengono convocati dalle loro Nazionali, oppure no? E li ha acquistati tutti Massara
Ma il bello è che sto sentendo che la Roma darebbe Dobvik in prestito al Milan e poi non prenderebbe nessuno in poche parole ci ritroviamo con un solo centravanti non nostro che se si fa male non avrebbe un sostituto casomai gioco io, tutte le società hanno due/tre centravanti ma il senso di tutto questo qual’e?
Che dai retta alla gente sbagliata 😉
Se parte Dovbyk arriva qualcuno, se non può arrivare nessuno non parte Dovbyk.
Dove l’avresti sentito? Al limite anche Pinamonti, che per fare il secondo a Ferguson non mi sembra malissimo…
L’Inter ha perso in casa , il Milan ci ha perso la settimana scorsa, il Napoli vince al 95′ in casa contro il Cagliari: i nostri dirigenti, Presidente in testa, devono capire che quest’anno con Gasperini in panchina POTREMMO fare grandi cose. Facessero allora un’ultimo sforzo economico, perché non si può sprecare questa grande occasione. Le partite Coppe comprese sono tante, c’è assolutamente bisogno di una rosa ampia e di valore.
Buongiorno a tutti, finalmente siamo giunti all’ultimo giorno di mercato. Possiamo finalmente goderci il campionato. Benvenuti ai nuovi, buona permanenza ai vecchi e in bocca al lupo a chi ci saluterà oggi, anche se secondo me, il mercato è finito. Peccato per la sinistra che rimarrà scoperta e si poteva fare di più. Massara non mi convinceva prima e non mi convince neanche adesso ma quel che è fatto è fatto. Forza Roma
Gimenez non è così scarso come dite, è stato anche sfortunato con gol annullati per qualche centimetro. Ma se dovesse arrivare sarei contento, può fare il Retegui della situazione, secondo me è anche più forte dell’ italo argentino
Si aspettate a gennaio quando la squadra è schiattata e incompleta… Altro fallimento e addio Massara altro incompetente che non ha saputo soddisfare le richieste dell’allenatore!!!! Braviii
Intanto il Milan prende rabiot a 10 milioni e noi trattiamo Pessina gli unici americani che non tirano fuori i soldi so i nostri
Io mi concentrerei solo sull’esterno del Betis (se obiettivo concreto)….e su Pessina se fattibile….non farei un dramma per la permanenza di Dovbik….
semo arrivati alle battute finali e stiamo ancora a dover chiudere per l’ala sinistra richiesta a gran voce da 2 mesi
1 centromcampista manca ancora, ma un buono non un rincalzo
mancherebbe altro ma ormai arrivati agli sgioccioli
mercato lento e fatto male, di quelli richiesto da Gaso è arrivato solo Wesley.
Mercato da 5 al massimo se non arriva un gran nome e la vedo dura a meno di 12 ore alla chiusura
Forza Roma
Massara al fotofinish
Prendere Gimenez in prestito secco dopo quello che è successo con Sala è follia, soprattutto quest’anno che la Roma giocherà un calcio molto offensivo e valorizzerà la propria punta.
Considerato che resterà anche Pellegrini (che a quanto pare vuole sfilare fino all’ultimo centesimo alla Roma) e Pisilli (entrambi, insieme ad Elsha e Leon, possono ricoprire il ruolo di trequartista sinistro) mi viene il dubbio che a fine giornata arriverà solo un centrocampista.
Non fare un grande sforzo per il giocatore più importante alto a sinistra è un vero delitto …serve qualcuno che faccia la differenza in quel ruolo …la juve prende zeghrova il Milan rabiot…Lazio ed Atalanta sono in difficoltà ..bisogna fare questo sforzo e non è george che può fare questa differenza
Dovbyk con il Pisa ha avuto una palla d’oro ma come spesso fa ha litigato col pallone e il risultato è stato una mozzarella in bocca al portiere.
Una punta più scaltra e con fiuto del gol avrebbe fatto altro.
Dovbyk ha solo questo piccolo problema che come punta centrale non segna.
I dati parlano chiaro, la scorsa stagione su 63 tiri ha fatto 10 gol e 2 gol su rigore.
Di questi 63, 27 in porta quindi meno della metà.
O Dovbyk se da na svejata o cambiasse ruolo.
ora va tutto bene con i prestiti .. però il prossimo anno i friedkin lo sanno che se ferguson torna alla base , dovbyk va venduto , dybala ( ? ) , el shaarawy ( ? ) , pellegrini ( ? ) , cristante ( ? ) , pessina ( ? ) devono comprare 8/10 giocatori dovendo spendere forse oltre 200 mln ?
Sono tre giorni che vi dico che il mercato della Roma è finito al massimo si presentano con Pessina e Pinamonti. Squadra pressoché identica allo scorso anno 25 milioni buttati per la riserva di Cristante con qualche milione in più potevamo avere un titolare (Rios) El Shaarawy sarà costretto a giocarle quasi tutte l’ unica speranza è Bailey ma bisogna vedere le condizioni fisiche. Poi tocca vedere se potremmo contare su 2 centravanti potenzialmente titolari oppure stare lì a sperare che Ferguson non prende un raffreddore perché altrimenti o Gasperini si dovrà inventare Dybala falso 9 con tutti i rischi che conosciamo o presentarsi con un Pinamonti qualsiasi. Conclusione squadra da sesto/settimo posto salvo miracoli
Se non arriva nessun esterno sx sarei molto deluso.
