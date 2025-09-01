Gasperini ha già cambiato la testa della sua Roma

È ancora presto per capire fin dove potrà spingersi questa Roma, quanto tempo servirà per completare il processo di stabilizzazione della squadra, e quale sarà l’impatto di Paulo Dybala sulla continuità del gruppo. Restano da verificare anche la capacità di Ferguson di confermarsi punto di riferimento nel gioco, ripulendo palloni e costruendo azioni, e l’equilibrio offerto dalla coppia Kone-Cristante, che sembra fondere forza, qualità e geometria.

Ma, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, c’è già un dato inequivocabile: Gasperini è entrato nella testa della squadra. I giocatori hanno sposato un calcio che vive di sacrificio, disponibilità e attenzione costante. In altre parole, significa stare sempre vigili: non soltanto nel chiedere palla o muoversi in avanti, ma soprattutto nell’impedire agli avversari di costruire gioco.

Naturalmente non è ancora l’Atalanta che Gasperini ha plasmato in nove anni, portandola ad alti livelli in Italia e in Europa. Ma è significativo il modo in cui gli esterni della Roma pressano alto, i centrocampisti accompagnano la spinta della difesa e i trequartisti leggono i movimenti del centravanti, in una sorta di spartito tattico che l’allenatore sta provando a insegnare.

In attesa del recupero di Bailey, la Roma dovrà contare anche sulla profondità della rosa per sostenere un’idea di calcio che non cambia per tutti i novanta – e spesso cento – minuti. Le premesse, insomma, sono all’altezza delle promesse: con l’arrivo di Gasperini dopo Ranieri, l’obiettivo è finalmente quello di centrarsi in zona Champions, finora rimasta un miraggio dell’era Friedkin, e confermare il ruolo di protagonista in Europa League.

