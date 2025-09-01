Gasperini ha già cambiato la testa della sua Roma

È ancora presto per capire fin dove potrà spingersi questa Roma, quanto tempo servirà per completare il processo di stabilizzazione della squadra, e quale sarà l’impatto di Paulo Dybala sulla continuità del gruppo. Restano da verificare anche la capacità di Ferguson di confermarsi punto di riferimento nel gioco, ripulendo palloni e costruendo azioni, e l’equilibrio offerto dalla coppia Kone-Cristante, che sembra fondere forza, qualità e geometria.
Ma, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, c’è già un dato inequivocabile: Gasperini è entrato nella testa della squadra. I giocatori hanno sposato un calcio che vive di sacrificio, disponibilità e attenzione costante. In altre parole, significa stare sempre vigili: non soltanto nel chiedere palla o muoversi in avanti, ma soprattutto nell’impedire agli avversari di costruire gioco.
Naturalmente non è ancora l’Atalanta che Gasperini ha plasmato in nove anni, portandola ad alti livelli in Italia e in Europa. Ma è significativo il modo in cui gli esterni della Roma pressano alto, i centrocampisti accompagnano la spinta della difesa e i trequartisti leggono i movimenti del centravanti, in una sorta di spartito tattico che l’allenatore sta provando a insegnare.
In attesa del recupero di Bailey, la Roma dovrà contare anche sulla profondità della rosa per sostenere un’idea di calcio che non cambia per tutti i novanta – e spesso cento – minuti. Le premesse, insomma, sono all’altezza delle promesse: con l’arrivo di Gasperini dopo Ranieri, l’obiettivo è finalmente quello di centrarsi in zona Champions, finora rimasta un miraggio dell’era Friedkin, e confermare il ruolo di protagonista in Europa League.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Mister Gasperini è un fenomeno, ripeto, un FENOMENO. Sempre detto che lo avrei voluto alla roma
Peccato non avere un DS all’altezza
stessa cosa io … sono anni che lo volevo ma qui molti che lo definivano uno che dopava i giocatori , uno che all inter aveva fallito ( unico suo fallimento, oltretutto gli diedero poche giornate per far assimilare il suo gioco con una squadra ormai logora di vittorie e vecchia dove altri 2 allenatori famosi fallirono perché la società non volle rivoluzionarla) … ma ti rendi conto … gente che ancora voleva Allegri con il suo gioco vecchio e noioso… a me solo vedere finalmente un minimo di gioco, schemi di attacco pressione… finalmente vedo le partite con piacere …
poi si potrà vincere o perdere ma almeno ci proviamo a giocarcele
Concordo su Gasperini fenomeno. Peccato che Massara non valga nemmeno Ghisolfi
Interessante vedere che è iniziato il solito tiro al piccione al DS… Ora anche il tanto acclamato Massara non è capace. La verità, come al solito, è che il DS non lavora da solo e che il mercato non è lo stesso di Football Manager, ma vallo a spiega’ agli espertoni
chi contesta massara non vuole il bene della roma. tra tuttti i ds avuti negli ultimi anni dopo sabatini e lui, ci sono stati, monchi, pinto, quello ex del torino e ghisolfi se mi permettete massara e’ il migliore di gran lunga ed e’ un professionista esemplare per chi non si fosse accorto per come tratta i giocatori.
desidero aggiungere che ha fatto un gran lavoro, e’ evidente a tutti, e’ arrivato a giugno ed ha portato 8 giocatori migliorando la squadra.
se il mercato finsse cosi, con le risorse che aveva ha fatto bene, cmq 2 partite sono poche per trarre considerazioni sui nuovi acquisti anche se ci sono state due vittorie. il merito e’ del trio, non solo di gasperini. volevo vederlo gasperini con lina e ghisolfi, duravano due giorni.
io ci andrei cauto, ragioniamo partita dopo partita e cerchiamo di rimanere lucidi. Il Mister e la squadra hanno bisogno di lavorare con tranquillità, non dobbiamo mettere alcuna pressione. Manteniamo il classico profilo basso e probabilmente arriveranno ottimi risultati
È all’apice della sua maturità, il Mister!
DEVE, ripeto, DEVE, puntare a vincere il suo scudetto!
Credo sia la sua vera mission e ce lo auguriamo tutti….
La Roma è partita a cavallo, ma DEVE continuare questa ascesa per puntellarsi nei prossimi mercati.
Magari non da quest’anno (ma saranno fatte “le prove generali”) ma di sicuro dal prossimo, si partirà per VINCERE!
E mi aspetto ci si riesca entro i prossimi 3…🤞🤞🤞
Ma la Roma del Gasp è destinata a ciò!!!
FORZA ROMA
La Roma ha già una precisa identità tattica, che gli ha già dato il suo allenatore in poco più di un mese. La caratura tecnica dipende dagli interpreti e da questo punto di vista, c’è ancora da migliorare, soprattutto in avanti.
In linea generale Gasperini sta andando oltre le più rosee aspettative.
Ero scettica su Gasperini alla Roma , non come allenatore , soprattutto temevo il solito rigetto qualora le cose non avessero funzionato da subito, invece, per fortuna sbagliavo. Temo di non sbagliare sulla mancanza di profondità della rosa. Qual’e la coppia sostitutiva di Cristante-Kone? Solo i difensori centrali sono in abbondanza secondo le richieste del Mister anche se uno (Celik) è adattato e gli altri 2 sono giovani e speriamo non debbano giocare forzatamente subito insieme ma crescere ed essere inseriti gradualmente a fianco di giocatori più esperti.In attacco l’allenatore stesso chiede insistentemente rinforzi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.