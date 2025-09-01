Calciomercato Roma, Il Messaggero: “Il nome a sorpresa può essere Ezzalzouli”

Tra i due litiganti, il terzo gode. E così, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, nella corsa a due di queste ore tra Tyrique George e Benjamin Dominguez, alla fine potrebbe spuntarla un terzo nome.

Un nome che Ricky Massara sta cercando di tenere nascosto fino all’ultimo, ma che potrebbe materializzarsi in queste ultime ore di mercato: quello di Abde Ezzalzouli, 23 anni, calciatore marocchino (con passaporto spagnolo, e quindi comunitario) in forza al Betis.

Ezzalzouli è un esterno sinistro di piede destro che fa della velocità e della bravura nel dribbling le sue armi migliori. E’ sul mercato e può essere acquistato per una ventina di milioni. Attenzione alla sua candidatura qualora le piste George e Dominguez non dovessero convincere in pieno Massara.

Fonte: Il Messaggero