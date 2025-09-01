Calciomercato Roma, Il Messaggero: “Il nome a sorpresa può essere Ezzalzouli”

Tra i due litiganti, il terzo gode. E così, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, nella corsa a due di queste ore tra Tyrique George e Benjamin Dominguez, alla fine potrebbe spuntarla un terzo nome.
Un nome che Ricky Massara sta cercando di tenere nascosto fino all’ultimo, ma che potrebbe materializzarsi in queste ultime ore di mercato: quello di Abde Ezzalzouli, 23 anni, calciatore marocchino (con passaporto spagnolo, e quindi comunitario) in forza al Betis.
Ezzalzouli è un esterno sinistro di piede destro che fa della velocità e della bravura nel dribbling le sue armi migliori. E’ sul mercato e può essere acquistato per una ventina di milioni. Attenzione alla sua candidatura qualora le piste George e Dominguez non dovessero convincere in pieno Massara.
Fonte: Il Messaggero
che fa rima con Kolo Muani!!!
nun sapete gnente
ennesimo nome, meno male che oggi si chiude
allora. se prendiamo George, me spiegate quante partite fa? e poi sarà titolare? e in fine, è pronto per il campionato italiano?……NOO!
Ma magari
Non lo conosco ma non potrà essere peggiore del George che ho visto sabato tanto lo abbiamo capito che chiunque arriva non sarà un titolare
Fosse vero, un giocatore ottimo e funzionale alla squadra. Soldi spese bene. Massara fai rapido e non cincischiare per 2/3 milioni…compralo.
Sarebbe un gran colpo, dopo un mercato fin qui disastroso. Tocca sperare che il fenomeno Gasperini, continui a fare miracoli, facendo da par suo le nozze coi fichi secchi di Massara.
Come detto in altro post, avrei dato il piombo ucraino anche in prestito, prendendo un Vlahovic od Embolo in prestito oneroso. Sugli esterni con il grandissimo Gasp, anche il sinistro di Kostic, con due spicci sarebbe tornato quello di Francoforte.
Il tanto vituperato Ghisolfi ha fatto un gran lavoro.
Kostic è una sega immane, meno male che il mercato non lo fai tu.
media gol/ assist di 1 ogni circa cinque partite. E va verso i 24 anni, poi insomma la Liga non è proprio un campionato dove le difese sono impenetrabili… Nel Betis molti giocatori hanno fatto buone cose, se il suo rendimento è questo alla Roma non struscia palla. poi magari mi sbaglio, ma i numeri parlano chiaro
Quello che fa sul campo appare ancora più chiaramente, ma tu pensa ai numeri, che è meglio.
a parte che è infortunato e nn se sa che abbia..e cmq coppa d africa pure lui…a gennaio che dovremmo fa …boh senza senso sta robba sempre se fosse vero.
Ma se ne andrebbe per il periodo della simpatica Coppa d’Africa?
Sì, perdere tre giocatori non sarebbe proprio il massimo, giusto a metà stagione.
oggi ce lo vendono a 40
2 mesi ancora non hai un esterno sinistro
Massara c sei o ci fai?
Operato scadente
Uno a sinistra verrà preso,le richieste del mister sono eloquenti,mi auguro un nome a sorpresa dell’ultimo minuto,si chiuderà il mercato probabilmente con l’arrivo di un centrocampista,sicuramente Pessina che rappresenta un esborso low cost x un giocatore di 28 anni già allenato e gradito a Gasperini.
Capitolo Dovbik,a questo punto se non ci sono le condizioni l’ucraino rimarrà a Roma e non è detto che sia un male.
