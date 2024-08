Sorpresa Ghisolfi: punta Abdulhamid per risolvere i problemi a destra. Il terzino nell’affare Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra uno scherzo ma è realtà: mentre tutta la città parla del possibile viaggio di sola andata di Paulo Dybala con destinazione Arabia Saudita, la Roma, scrive il Corriere della Sera, sta pensando di acquistare un calciatore che gioca il campionato degli sceicchi.

Si tratta di Saud Abdulhamid, terzino destro classe 1999, attualmente in forza all’Al-Hilal. Il difensore arabo ha giocato un ruolo importante nella scorsa stagione, scendendo in campo 51 volte e segnando 4 gol.

Abdulhamid ha dimostrato una notevole versatilità, essendo stato impiegato non solo come terzino ma anche come difensore centrale. Questa capacità di adattarsi a diverse posizioni potrebbe renderlo un jolly difensivo prezioso per De Rossi. Sarebbe il primo calciatore saudita a giocare in Serie A.

Stando a quanto rivela La Repubblica, l’affare Abdulhamid sarebbe strettamente correlato proprio alla cessione di Dybala in Arabia: il fondo Pif avrebbe inserito il cartellino del calciatore 25enne dell’Al-Hilal nell’affare che potrebbe portare la Joya nel campionato saudita.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica

