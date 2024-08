Boga e Zhegrova, la Roma compra dopo l’addio di Dybala

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una volta che la questione Dybala sarà risolta, la Roma tornerà con forza sul mercato per completare la rosa e rinforzare l’attacco che rischia di restare orfano di Dybala.

L’arrivo di Jeremie Boga, l’uomo che Ghisolfi sta puntando per completare la corsia sinistra, potrebbe non bastare nel caso in cui la Joya dovesse emigrare in Arabia. La trattativa per l’ivoriano ex Atalanta è tutta da impostare dopo che il ds ha incassato il via libera dell’agente: il Nizza lo ha pagato 18 milioni l’estate scorsa, e meno di quello non sarà possibile offrire.

La Roma però deve pensare anche alla fascia destra d’attacco: Baldanzi è stato infatti “trasformato” da De Rossi in un intermedio di centrocampo, ruolo in cui sembra essere più a suo agio. Se Dybala dovesse lasciare la Capitale, servirebbe un giocatore che sappia all’occorrenza giocare su entrambe le fasce.

Il profilo giusto è quello di Edon Zhegrova del Lille: la Roma era tornata a farsi avanti con il club francese una volta capito che la partenza di Dybala non era un’ipotesi così peregrina. Ghisolfi potrebbe accelerare nelle prossime ore.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport

