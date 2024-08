Roma, Ferragosto agitato: Dybala vicino all’addio. Colloquio con De Rossi, due giorni per decidere

AS ROMA NEWS – In pochi si sarebbero aspettati di vivere un Ferragosto come questo. Le acque dentro la Roma sono a dir poco agitate: la notizia di Dybala verso l’Arabia ha frastornato i tifosi, che stanno vivendo questa situazione come un altro pericoloso ridimensionamento della proprietà.

Gli acquisti di Soulè e Dovbyk avevano placato i malumori della piazza, ora però c’è nuovamente aria di crisi intorno alla Roma. La voce di un forte interessamento degli arabi era stata accolta con scetticismo, considerata la volontà del giocatore: Paulo vuole restare giallorosso. Poi però nella giornata di ieri il castello di (presunte) certezze crolla.

L’offerta monstre dell’Al Qadsiah pare stia facendo davvero vacillare l’argentino. Di contro la Roma sembra tutt’altro che preoccupata dal possibile addio dell’ex Juve: la partenza di Dybala aiuterebbe non poco il club a risparmiare su un ingaggio che, in caso di rinnovo automatico, diventerebbe insostenibile per le casse dei capitolini.

Ora tutto, o quasi, sta a Dybala: la proposta degli arabi (si parla di 25 milioni a stagione, ma c’è addirittura chi scrive di un rilancio fino a 30) è sul tavolo. La Roma, che non ha ancora ufficialmente trattato con i sauditi, aspetta di capire cosa deciderà di fare l’argentino. Se dirà di sì, allora Ghisolfi e la Souloukou si siederanno al tavolo per ascoltare la proposta dell’Al Qadsiah.

Ieri Dybala, dopo l’allenamento, ha avuto un colloquio con De Rossi: il tecnico lo ha rassicurato, dicendogli che se dovesse restare, il suo rapporto con lui non cambierà. Paulo, da una parte tentato da un’offerta fuori mercato e dall’altra deluso dal fatto di non essere considerato un intoccabile dal club, si è preso un paio di giorni per riflettere. La risposta dovrebbe arrivare però solo dopo Cagliari-Roma di domenica prossima.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / La Repubblica

