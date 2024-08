ULTIME DA TRIGORIA – Ferragosto in campo per la Roma: Dybala regolarmente in gruppo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ferragosto in campo per la Roma, che questa mattina ha svolto regolare seduta in vista dell’esordio in campionato all’Unipol Domus di Cagliari.

Regolarmente in gruppo Paulo Dybala, sempre al centro delle voci di mercato: l’argentino ha svolto l’allenamento con i compagni ed è stato schierato in partitella con Dovbyk.

De Rossi, in attesa di altri rinforzi prima della chiusura del mercato, ha in testa la formazione che scenderà in campo contro i sardi: out Paredes per squalifica, ci sarà Cristante in regia. In attacco invece spazio al tridente Soulè-Dovbyk-El Shaarawy, con Dybala destinato alla panchina. Sempre che non ci siano improvvise novità di mercato.

Queste le immagini dell’allenamento odierno pubblicate dalla Roma sui propri canali social.

