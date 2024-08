Calciomercato Roma, dall’Argentina: Dybala ha detto sì all’Al Qadsiah, pronto un triennale da 60 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità e aggiornamenti sul fronte Paulo Dybala arrivano in questi minuti dall’Argentina: l’attaccante sta per dire sì l’Al Qadsiah e al trasferimento in Arabia Saudita.

Secondo il giornalista César Luis Merlo, la Joya avrebbe dato il suo via libera al trasferimento al club arabo accettando un’offerta super: ci sarebbe, infatti, l’accordo con l’argentino per un contratto triennale da 60 milioni di euro totali.

L’Al Qadsiah, ora, dovrebbe trattare con la Roma per il prezzo del cartellino per definire completamente l’affare: serve dunque il via libera dei Friedkin prima di vedere Dybala fuori da Trigoria.

🚨Paulo Dybala dio luz verde para que se concrete su llegada al Al-Qadisiya.

*️⃣Con el 🇦🇷 hay acuerdo por un contrato de 3 años por un total de €60M. El club 🇸🇦 negocia el precio de salida con la Roma para cerrar la operación. 🟡🔴 pic.twitter.com/dE9Z06Js4j — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!