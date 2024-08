Calciomercato Roma, quasi fatta per Abdulhamid: affare da 2.5 milioni di euro

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma è ormai vicinissima all’acquisto di Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal per una cifra di circa 2,5 milioni di euro. Stando a quanto riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, infatti, il procuratore del giocatore si trova a Roma per finalizzare i dettagli dell’accordo.

L’arrivo di Abdulhamid, terzino destro di proprietà dell’Al-Hilal, è previsto per la prossima settimana. L’Al-Hilal è nota in Arabia per avere in rosa giocatori di rilievo come Neymar, Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Nel corso della sua carriera, Saud Abdulhamid ha giocato anche per l’Al-Ittihad, squadra che ora include Karim Benzema tra i suoi membri, totalizzando 75 presenze tra il 2018 e il 2022.