Ghisolfi scommette su Abdulhamid e Dahl: così il problema terzini resta irrisolto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la scommessa Dahl, la Roma sembra aver deciso di puntare su Saud Abdulhamid per risolvere l’annoso problema della corsia destra. Una scelta inaspettata, che ha spiazzato più di un tifoso oltre che gli addetti ai lavori.

Sembrava infatti quasi certo l’arrivo di Lorenz Assignon, 24 anni, esterno francese del Rennes che Florent Ghisolfi stava trattando da tempo. Massara però non ha fatto sconti, chiedendo l’obbligo del riscatto a una cifra superiore ai 10 milioni di euro, facendo fare dietrofront al ds.

Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Abdulhamid, 25 anni, terzino destro saudita che si è messo in evidenza nell’Al-Hilal giocando insieme a campioni del calibro di Neymar, Ruben Neves e Milinkovic-Savic. Un giocatore che, per quanto abbia fatto molto bene ultimamente in Arabia, dovrà adattarsi a un calcio completamente diverso come quello italiano.

Le recensioni di questo terzino fanno ben sperare: giocatore velocissimo, inesauribile sulla fascia, dotato di un buon cross (ha fornito 27 assist nel campionato saudita) e di una buona confidenza con il gol. Numeri che però vanno tarati alla prova della

Serie A. La Roma, non a caso, lo pagherà 2,5 milioni di euro: una scommessa a tutti gli effetti.

Per poter giudicare Abdulhamid, così come tutti gli altri affari targati Ghisolfi, bisognerà aspettare la prova del campo. Ma sulla carta la questione terzini nella Roma resta ancora irrisolta: contro il Cagliari, all’esordio in campionato, saranno Celik e Angelino i due titolarissimi di De Rossi. Dahl e Sangarè, destinato alla “retrocessione” in Primavera, non forniscono ancora le garanzie necessarie per essere considerati delle valide alternative.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

