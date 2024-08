I tormenti di Dybala: non c’è ancora il sì agli arabi. Romanisti in rivolta: “Paulo non si vende”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Gli arabi hanno fatto davvero il massimo per strappare il sì di Paulo Dybala, arrivando a offrire 60 milioni di euro per tre anni di contratto al calciatore. Ma la proposta da capogiro non è ancora servita a convincere del tutto l’argentino, che ancora tentenna.

Anche la Roma sarebbe ampiamente accontentata: le ultime parlano di 18 milioni di euro ai giallorossi per lasciar partire la Joya a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, sei in più di quelli che sarebbero serviti a luglio per far scattare la clausola rescissoria presente nell’accordo con i giallorossi. Da Trigoria però nessuno conferma questa indiscrezione.

Ma a 48 ore dall’inizio della stagione e dal fischio d’inizio di Cagliari-Roma la querelle Dybala non è ancora risolta. L’attaccante infatti non ha ancora sciolto le sue riserve, e continua a tentennare. L’idea di lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia Saudita non lo ha mai convinto. Poi però gli sceicchi, a suon di rilanci, sembravano averlo fatto capitolare.

Il sì definitivo però non è ancora arrivato, e la sensazione è che ancora tutto possa succedere. Anche un clamoroso dietrofront proprio quando l’accordo con l’Al Qadsiah sembrava a un passo. Le prossime ore saranno decisive. Intanto la piazza romanista ribolle: “Paulo non si vende!” è il messaggio-monito apparso nella notte fuori dai muri di Trigoria.

Giallorossi.net – G. Pinoli

