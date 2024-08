Calciomercato Roma, anche Abraham verso l’Arabia Saudita: offerti 25 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Paulo Dybala, anche Tammy Abraham è finito prepotentemente nel mirino dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto riferito dal portale Repubblica.it, l’attaccante giallorosso sarebbe vicino al trasferimento nel campionato saudita per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Abraham è sul mercato da inizio estate ma la Roma non è riuscita a trovare un acquirente in Europa disposto a spendere la cifra richiesta dal club per la cessione del suo numero nove.

Fonte: Repubblica.it

