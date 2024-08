ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo, si va verso la convocazione per Cagliari. Domani alle 14:30 la conferenza stampa di De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per la Roma: il debutto in campionato si avvicina per i giallorossi.

I ragazzi di De Rossi sono scesi in campo questa mattina per svolgere l’unica seduta della giornata: in gruppo Paulo Dybala, che dunque si allena regolarmente e, salvo sorprese, sarà convocato da De Rossi per la partita di domenica.

Molto difficilmente però l’argentino, al centro delle voci di mercato, sarà schierato titolare ma non è da escludere un suo impiego in caso di necessità a partita in corso. Mister De Rossi sembra orientato a cominciare con il 4-3-3 con Celik e Angelino sulle fasce, Le Fee, Pellegrini e Cristante a centrocampo, e il tridente Soulè, Dovbyk e Stephan El Shaarawy in attacco.

Domani alle 14:30 la conferenza stampa del tecnico, molto attesa sia per l’undici di Cagliari che per rispondere alle voci sul possibile addio di Dybala. Di seguito le immagini della seduta odierna pubblicate dalla Roma sui canali social.

L’allenamento a due giorni dalla partita con il Cagliari#ASRoma pic.twitter.com/6rmESaCdHO — AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2024

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!