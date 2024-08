Calciomercato Roma, Kumbulla verso l’Espanyol: affare ai dettagli

CALCIOMERCATO AS ROMA – Marash Kumbulla si appresta a lasciare la Roma per unirsi all‘Espanyol con la formula del prestito. Come riporta in questi minuti Fabrizio Romano, i due club hanno raggiunto un accordo e l’operazione è in fase avanzata. Il difensore albanese, dopo una parentesi di sei mesi al Sassuolo, è pronto per una nuova esperienza in Spagna.

La sua partenza conferma, per ora, la permanenza di Chris Smalling nella rosa giallorossa.

Il direttore sportivo Ghisolfi è ora al lavoro per individuare un sostituto, con Loïc Badé del Siviglia in cima alla lista delle opzioni.

🔵🇦🇱 Excl: Espanyol have agreed loan deal to sign Marash Kumbulla as new centre back from AS Roma.

Final detail sorted today as Kumbulla leaves Roma with immediate effect. pic.twitter.com/7OyWsMIYne

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024