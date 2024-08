CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 16 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 15:45 – DALLA SPAGNA: ROMA SU ARRIBAS, PRIMI CONTATTI – Stando a quanto riferisce il portale del Mundo Deportivo, ci sarebbero già stato i primi contatti con l’Almeria per avere Sergio Arribas (22), esterno offensivo e trequartista spagnolo che nell’ultima stagione ha realizzato 9 gol in 34 partite nella Liga. (Mundodeportivo.com)

Ore 14:10 – L’EVERTON PUNTA BOVE – Sempre incerto il futuro nella Capitale anche per Edoardo Bove (22). Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, dopo Fulham e Fiorentina, anche l’Everton ha messo gli occhi sul prodotto del vivaio giallorosso.

Ore 12:20 – LO CELSO TRA GLI OBIETTIVI PER IL DOPO DYBALA – Secondo quanto riferisce il giornalista Diego Plaza Casals di “El Chirinquito Tv”, in caso di uscita di Paulo Dybala, in trattativa con l’Al Qadsiah, la Roma si muoverebbe per Giovani Lo Celso (28). Il Tottenham chiede 15 milioni di euro: sull’argentino anche Aston Villa e Betis.

Ore 11:50 – ANCHE ABRAHAM NEL MIRINO DEGLI SCEICCHI – Anche Tammy Abraham (26), ormai chiuso dall’arrivo di Dovbyk, sarebbe diretto verso l’Arabia Saudita per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. (Repubblica.it)

Ore 9:00 – DYBALA RIFLETTE SULL’OFFERTA ARABA – Non c’è ancora il sì definitivo di Paulo Dybala (30) all’Al Qadsiah che ha messo 60 milioni in tre anni all’argentino. La Roma, che non ha ricevuto ancora un’offerta ufficiale, attende.

