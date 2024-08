Cetto (Al Qadsiah): “Per Dybala non abbiamo chiuso, mancano dei minimi dettagli e poi sarà ufficiale”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Proseguono le speculazioni sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, a cui la Roma ha concesso il permesso di negoziare con l’Al Qadsiah, non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo la sua carriera. Al momento non si registrano sviluppi concreti, né sono pervenute comunicazioni ufficiali dal club saudita. Attualmente, Dybala è concentrato sull’esordio della Roma contro il Cagliari, partita in cui è previsto tra i convocati e spera di scendere in campo.

Nel frattempo, Mauro Cetto, responsabile dell’area scouting dell’Al Qadsiah ed ex compagno di squadra di Dybala al Palermo, ha rilasciato dichiarazioni sulla trattativa in corso durante un’intervista alla radio argentina DSports Radio.

Cetto ha chiarito lo stato delle trattative con Dybala: “Abbiamo avanzato abbastanza con Dybala, però non abbiamo chiuso, mancano ancora dei dettagli. Sono stato suo compagno al Palermo e ci ho parlato abbastanza. Rimangono solo alcuni minimi dettagli perché diventi ufficiale.”

Il dirigente ha inoltre commentato lo sviluppo del club e del calcio saudita: “Il club ha iniziato a crescere in tutti i campi, stiamo cercando di creare una squadra competitiva e di lottare. Dopo la promozione è stato necessario fare un investimento significativo. Il campionato arabo sta crescendo molto, hanno in mente l’obiettivo dei mondiali 2034“.

Infine, riferendosi ancora a Dybala, ha aggiunto: “Eravamo alla ricerca di un attaccante, e quando è emerso il nome di Dybala, la scelta è ricaduta su di lui rispetto ad altre opzioni.“