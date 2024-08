Dybala riflette. A Cagliari ci sarà

AS ROMA NEWS – Leggi Cagliari-Roma ma l’attenzione è tutta per Dybala. Paulo sì, Paulo no, accetta, non accetta, gioca, non gioca, sarà convocato, resterà a casa. Tante domande, poche risposte, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Ad oggi, sempre che non ci siano accelerazioni in queste ore, la Joya partirà per Cagliari. Si sta allenando regolarmente con i compagni, l’umore è quello che è, ma appare inutile – aspettando di capire quale sarà la sua risposta all’offerta dell’Al-Qadsiah – sancire lo strappo con un’esclusione preventiva. La pensano così sia la Roma che la Joya.

Tra l’altro sarebbe un boomerang mediatico che sposterebbe la bilancia degli umori di una piazza frastornata, ancor di più dalla parte dell’argentino di quanto non è ora. Convocato, quindi. Poi è difficile che parta titolare ma questo è un altro discorso che chissà se De Rossi vorrà affrontare nella conferenza stampa del pomeriggio.

Una cosa è certa: Daniele non voleva arrivarci così al debutto in campionato. Sperava un avvicinamento diverso, un clima differente attorno a lui e alla squadra.

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!