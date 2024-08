Bove e Abraham verso la Premier: così la Roma fa cassa e torna sul mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sfoltire la rosa per fare cassa, tornare con più forza sul mercato e aggiungere gli ultimi petali. Questo il programma di Ghisolfi per queste ultime due settimane di calciomercato.

La prossima mossa dopo gli addi di Darboe e Solbakken è il passaggio di Marash Kumbulla all’Espanyol: il difensore albanese si trasferisce infatti in prestito secco al club spagnolo e oggi sosterrà le visite mediche. L’ex Verona, dopo il grave infortunio e i 6 mesi poco positivi al Sassuolo, proverà a rilanciarsi definitivamente.

Ma i soldi per il tesoretto la Roma spera di ricavarli dalle cessioni di Tammy Abraham ed Edoardo Bove, per i quali si lavora sul mercato inglese. Il West Ham resta la destinazione più gradita per l’attaccante dopo la frenata de Milan e le tentazioni arabe: servono 25 milioni di euro per chiudere l’affare.

L’Everton, invece, si è rifatto sotto per Edoardo Bove che la Roma valuta poco più di 15 milioni. Il club di Liverpool ha intensificato i contatti nelle ultime ore, trovando la disponibilità a trattare in tempi stretti. Su Bove restano vigili anche la Fiorentina e il Fulham, che però non hanno ancora mosso passi concreti.

Se la Roma riuscirà a cedere Bove, tornerà sul mercato per un centrocampista: rumors su Manu Konè, nome che però non sembra trovare particolare gradimento dentro Trigoria. Resta calda invece la candidatura di Soumarè, che ha messo i giallorossi in cima alla lista delle sue preferenze.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo

