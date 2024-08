Calciomercato Roma, c’è Prati se parte Bove: pronta un’offerta in prestito con obbligo di riscatto a 12-13 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Nelle ultime ore si è tornato a parlare con una certa insistenza della possibile cessione di Edoardo Bove, direzione Premier.

L’Everton, club “amico” per via dei rapporti con i Friedkin, sembra essere disposto a trattare con la Roma l’acquisto del giovane centrocampista giallorosso in tempi brevi. In caso di partenza, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), Ghisolfi andrebbe diretto su Matteo Prati, centrocampista di proprietà del Cagliari.

De Rossi stravede per il 20enne, dai tempi della Spal. L’ultima offerta della Roma è di inizio agosto: prestito con diritto di riscatto. Rifiutata dal club sardo. La volontà è di tornare alla carica con i soldi incassati dalla cessione di Bove, proponendo un prestito con obbligo di riscatto a circa 12-13 milioni di euro.

Fonte: La Repubblica

