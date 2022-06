SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: Salernitana-Roma alla prima giornata, poi la Cremonese. Subito Juve-Roma alla terza (LIVE!)

AS ROMA NEWS – Sarà sorteggiato oggi alle ore 12 il calendario di Serie A, stagione 2022-2023. Il campionato, anche questa volta asimmetrico, partirà con largo anticipo quest’anno per via del mondiale che si disputerà tra novembre e dicembre.

La stagione si aprirà il 13 agosto 2022, l’ultima giornata di campionato è invece prevista per il 4 giugno 2023. Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

Due le soste per la Nazionale: una fissata per l’ultima settimana di settembre in occasione delle ultime due partite della Nations League, l’altra nell’ultima settimana di marzo.

Vi lasciamo al live del sorteggio con la prima giornata di campionato, e poi tutto il calendario che andrà a comporsi.

SORTEGGIO SERIE A 2022-2023 LIVE:

Ore 12:29 – Roma Napoli alla undicesima, Verona-Roma alla dodicesima. Come detto Roma-Lazio alla tredicesima.

Ore 12:27 – Svelate le date dei derby: Roma-Lazio si giocherà alla 13esima giornata, prevista per il 6 novembre. Lazio-Roma invece si giocherà alla 27esima giornata, prevista al momento per il 19 marzo.

Ore 12:25 – Inter-Roma all’ottava di campionato. Roma-Lecce alla nona, Sampdoria-Roma alla decima.

Ore 12:20 – Sarà Roma-Monza alla quarta giornata di campionato, poi Udinese-Roma alla quinta. Empoli-Roma alla sesta, Roma-Atalanta alla settima.

Ore 12:18 – Juventus-Roma alla terza giornata di campionato, in programma il 28 agosto.

Ore 12:17 – Roma-Cremonese sarà la seconda giornata di campionato. Partenza “soft” dunque per i giallorossi.

Ore 12:15 – Sarà Salernitana-Roma la prima giornata del prossimo campionato. Questa la prima giornata completa:

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Ore 12:10 – La presentazione va per le lunghe, il sorteggio non è ancora cominciato. Ma la prima giornata sta per essere mostrata, manca poco.

Ore 12:00 – Comincia l’evento. Verranno spiegate le regole del sorteggio, e poi si comincerà con la prima giornata di campionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini