“ON AIR!” – AGRESTI: “Zaniolo? La Roma ha aperto alle contropartite”, MAGNI: “Arthur nell’affare? Sarebbe una follia”, CATALANI: “Se la scelta di cederlo fosse del club, saremmo punto e capo”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Zaniolo? Se tu chiedi 6 milioni come ingaggio, se vuoi cambiare squadra, e io non sono convinto che sia questa la volontà del giocatore, allora mi devi portare un club disposto a spendere 60 milioni. E la stessa cosa dice il ragazzo, e su questo punto forse ci si è incartati. Chi esce la Roma la prima giornata? Cremonese-Roma, e poi Roma-Atalanta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo resta alla Roma? Non lo so… Si riparla di nuovo di McKennie e di Arthur, che non so nemmeno quanto guadagna…Ma poi a noi ci servono? Secondo me no, ma tra i due come caratteristiche forse ci serve più McKennie. Stranamente non so quale giocatore mi prenderei della Juve, forse giusto Vlahovic… Arthur come contropartita per Zaniolo? E’ un giocatore che guadagna 7,5, anche se la Juve dovesse contribuire all’ingaggio, perchè darli a lui quei soldi, allora ne dò 4,5 a Zaniolo, scusate eh…sarebbe una follia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Frattesi, Matic, Cristante per il momento sarebbero i tre centrocampista che avrà Mou a disposizione per l’inizio del ritiro. Mourinho potrebbe legittimamente dire che prima di vendere Veretout, bisogna comprare qualcun’altro… Lui giustamente non vuole iniziare la stagione con soli tre mediani a disposizione…Tormentone Zaniolo? Mi aspetto che Mourinho possa dire che lo creiamo noi, perchè lui ha un contratto fino al 2024 e resterò qui fino a quella data…Il fattore Mourinho non è solo determinante, è legge…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Su Zaniolo stavo ragionando ieri sera: se lui venisse venduto e sapessimo che è stato Mourinho a venderlo, perchè dalla sua cessione pensa di costruire una squadra più forte, allora forse questa cosa ci darebbe molto meno fastidio e starei muto. Se invece fosse una scelta societaria, qua staremmo punto e a capo. Non puoi vendere uno dei tuoi pezzi migliori, perchè il pallottismo è stato questo. Se la decisione non fosse di Mourinho, ma della società, così non cresci… Se io fossi Zaniolo, e vedo che Mancini prende 3 milioni e mezzo, chiedo un adeguamento. E’ normale. Chiede sei milioni? Ma chi lo ha detto? Non lo sappiamo quanto chiede…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Zaniolo è reduce da due infortuni gravissimi, ma ha continuato a percepire il suo stipendio. Poi è tornato, non ha fatto una grande stagione, e viene a chiedere certe cifre che giocatori come Abraham e Pellegrini hanno dimostrato di meritarsi…Zaniolo li merita perchè ha portato a casa la Conference? Allora pure Rui Patricio potrebbe andare dalla Roma e chiederle 7 milioni perchè ha fatto un sacco di parate decisive…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Su Zaniolo credo che ci sia un’apertura della Roma ad ascoltare delle contropartite, e questo mi sembra un particolare importante. Se la Roma apre alle contropartite nell’affare Zaniolo, la cosa può cambiare. Perchè i 60 milioni possono diventare magari 30 milioni più un giocatore, e lo scenario può cambiare. La Juve ha cominciato a parlare di Arthur e McKennie… Se Zaniolo ti esplode l’anno prossimo, e può farlo perchè secondo me è fortissimo, la Roma rischierebbe di mangiarsi le mani, perchè magari tra un anno ne vale 80… Frattesi? Ho la sensazione che si faccia, anche se trattare col Sassuolo non è così semplice, ma alla fine credo che si arriverà a una soluzione. Certo, non può essere lui a far ragionare la squadra, ma come dinamismo è il giocatore ideale. Per me è un investimento allettante. Ma la Roma deve stare attenta a non cedere al Sassuolo un giovane che possa diventare il nuovo Pellegrini o Frattesi, che poi la Roma ha dovuto ricomprarsi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo la Roma lo venderebbe, ma alle sue cifre, e cioè a 60 milioni. Che non vengono corrisposte da nessuno. La Roma però deve decidersi. C’è un po’ di stallo sulla questione. Ma è chiaro che la Roma vuole ricavare una certa cifra da Zaniolo, parliamo di un giocatore importante, che secondo me può fare molto meglio la prossima stagione…Ma è un’incognita, e per questo non può valere quella cifra… McKennie secondo me potrebbe essere un giocatore da Mourinho, perchè è dinamico, è un incursore, fa spesso gol…Frattesi? Aggiunge molto, è dinamico, ha gamba, è un incursore, può fare molti gol. E poi è romano. Credo che sia il giocatore che piace a Mourinho. Se fai un centrocampo con Matic e Frattesi metti due elementi giusti al posto giusto. Frattesi ha dei margini di miglioramento notevoli, e con un maestro come Mou può diventare un centrocampista completo…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Zaniolo? Il prezzo lo fa il mercato. La Roma chiede 60 milioni, ma in questo momento non vedo club italiano disposti a pagare una simile somma. E’ una partita a scacchi, tra la Roma, Zaniolo, e le società interessate, e cioè Juventus e Milan. Se arrivasse l’offerta di 45-50 milioni il 28 agosto? Secondo me non verrebbe accettata… Frattesi? Secondo me è arrivato il momento del suo grande salto, e per la Roma è il rinforzo giusto. Lui coniuga dinamismo alla capacità di inserimento, e può diventare un giocatore importante per Mourinho…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “60 milioni per Zaniolo? Cifra fuori mercato, dai, solo noi possiamo valutare così giocatori che non hanno respiro internazionale, che non hanno vinto nulla…ah sì, è vero, ha vinto la Conference, e ha fatto anche gol…Buon giocatore, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Se io sono un professionista e il mio club mi valuta 60 milioni, io di stipendio ti chiedo il 10%… McKennie non è il profilo di Mourinho? E chi sarebbe il profilo di Mourinho? Oliveira?… Frattesi è un buon giocatore che ha il vantaggio di essere di Roma. Ma aspetterei per capire cosa può portare in un club che ha diverse ambizioni rispetto al Sassuolo…”

