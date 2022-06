“Zaniolo, rispunta la Juve. Ma le offerte latitano: si va verso la permanenza alla Roma”

AS ROMA NEWS – L’incontro di ieri tra Pinto e Vigorelli non ha portato grosse novità sul fronte Zaniolo. Stando a quanto filtra oggi dai giornali, al momento non ci sono offerte concrete per il 22 giallorosso.

La Roma, che continua a non fare sconti e a far sapere di valutare il cartellino dell’attaccante circa 60 milioni, ha ribadito la volontà di trattare il discorso rinnovo solo a settembre, a mercato chiuso.

L’agente di Zaniolo, dal canto suo, non ha alcuna offerta in mano: il Milan è bloccato da un budget di mercato che non gli permette grandi investimenti. La Juventus, perso Di Maria, si è rifatta avanti ma senza usare argomenti concreti e convincenti visto che anche i bianconeri non possono permettersi spese folli.

L’unico quotidiano che spinge Zaniolo verso Torino è, ovviamente, Tuttosport: i bianconeri sperano di convincere la Roma inserendo alcune contropartite nell”ipotetico affare. I nomi in ballo sono i soliti: Arthur e McKennie. Profili che però non hanno scaldato la Roma già in passato.

Per ora dunque tante chiacchiere ma pochi fatti. La permanenza di Zaniolo ancora un altro anno alla Roma sembra l’ipotesi più probabile.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera / Tuttosport