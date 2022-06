Roma, niente Dybala. Ma Ronaldo torna in quota Mou

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Se non è Dybala è CR7. Ma per Leggo (F. Balzani) la Roma potrebbe fare un colpo grosso prima della fine di giugno.

Tutto sarebbe legato però alla cessione di Zaniolo. Mourinho non vorrebbe trascinare a lungo la situazione e in caso di cessione punta a sostituirlo con un nome roboante. Ma quale?

Sfumato definitivamente Dybala per le richieste degli agenti, ora il sogno torna a essere Cristiano Ronaldo. Nonostante le smentite, la suggestione CR7 ha contorni di forte realtà ma andrebbe coronato entro il 30 giugno.

Ieri alcune agenzie di scommesse, scrive Leggo, hanno chiuso la quota del suo passaggio alla Roma perché troppo bassa. Un segnale da non sottovalutare così come le voci di nuovi contatti con Mendes.

Fonte: Leggo