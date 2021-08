SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: la Roma giocherà contro la vincente di Trabzonspor-Molde

AS ROMA NEWS – La Roma sta per conoscere le due possibili avversarie affronterà nel play-off della Conference League che si giocheranno il 19 e il 26 agosto prossimo.

I giallorossi affronteranno la vincente di una di queste sfide: Trabzonspor-Molde, SK Rapid Wien-Anorthosis Famagusta FC, FC Tobol Kostanay-MŠK Žilina, CD Santa Clara-NK Olimpija Ljubljana, Dinamo Batumi-Sivasspor. A breve sapremo quale accoppiamento sarà accostato alla Roma di Mourinho.

IL SORTEGGIO IN DIRETTA

Ore 14:20 – La Roma giocherà il play off contro la vincente di Tabzonspor-Molde. Nei turchi militano gli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho. I giallorossi giocheranno la gara di andata in trasferta, mentre il ritorno si disputerà all’Olimpico.

Ore 14:20 – Queste le teste di serie:

1 FK Jablonec (CZE) / Celtic FC (SCO)

2 FC Sochi (RUS) / FK Partizan (SRB)

3 PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / F.C. Copenhagen (DEN)

4 AS Roma (ITA)

5 WKS Śląsk Wrocław (POL) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Ore 14:10 – Sta per cominciare il sorteggio, tra poco scopriremo quale accoppiamento tra i seguenti sarà accostato alla Roma.

Rapid Vienna (AUT) – Anorthosis Famagosta (CIP)

Tobol Kostanay (KAZ) – Zilina (SVK)

Santa Clara (POR) – Olimpija Lubiana (SLO)

Dinamo Batumi (GEO) – Sivasspor (TUR)

Trabzonspor (TUR) – Molde (NOR)

Ore 13:50 – L’inizio del sorteggio è previsto per le ore 14. Seguiranno aggiornamenti live.

Giallorossi.net – A. Fiorini