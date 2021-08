Mourinho istruisce Cristante e spera in Veretout. In attesa del rinforzo a centrocampo…

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho continua a lavorare con i centrocampisti a disposizione, in attesa di ricevere da Pinto il rinforzo sul mercato che aveva precedentemente individuato in Granit Xhaka e che sembra ormai essere sfuggito di mano.

Da oggi però il portoghese ha un mediano in più su cui contare: si tratta di Bryan Cristante, campione d’Europa con la nazionale azzurra, un calciatore che sarà molto prezioso nello scacchiere di Mourinho così come lo è stato per l’Italia di Mancini.

Oggi, nel corso della seduta di allenamento a cui Cristante ha partecipato solo parzialmente svolgendo lavoro individuale, lo Special One ha dedicato una parte del suo tempo per istruire il centrocampista giallorosso su quello che vorrà da lui in mezzo al campo.

Il momento è stato immortalato dalla Roma, che ha poi pubblicato lo scatto sui social. Molto presto Mou avrà a disposizione a pieno regime anche un altro centrocampista, Jordan Veretout, un calciatore su cui i giallorossi puntano moltissimo dopo la super stagione dello scorso anno, frenata nell’ultima parte da un infortunio muscolare che ancora lo tormenta.

Cristante e Veretout potrebbe essere proprio la coppia sulla quale Mou si affiderà in questo avvio di stagione, con l’azzurro in regia e il francese a lavorare intorno a lui. Sempre in attesa del rinforzo a centrocampo: nelle ultime ore si è tornato a parlare di Koopmeiners, sul quale però appare ancora in vantaggio l’Atalanta.

Non è detto però che il nuovo obiettivo di Pinto sia per forza l’olandese dell’AZ Alkmaar: le sorprese sono sempre dietro l’angolo. D’altronde manca ancora un mese alla fine del mercato, e le occasioni possono presentarsi quando meno te le aspetti.

Con l’attacco al completo e la difesa che non necessita di ritocchi (ad eccezione di un terzino jolly), ora Tiago Pinto concentrerà tutti i suoi sforzi sulla mediana. Ma prima dovrà sfoltire la lunga lista di esuberi eccellenti che ingolfano il mercato in entrata della Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini