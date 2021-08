CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 2 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:45 – Teun Koopmeiners ha parlato delle trattative in corso, confermando che Atalanta e Roma sono i due club interessati a lui. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:35 – Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per Thomas Delaney (29) a 10 milioni di euro. Al giocatore scadarà il contratto nel 2022 e se deciderà di non rinnovare lascerà il club tedesco. (Bild)

Ore 10:30 – Perde consistenza la candidatura di Delaney (29). Se la Roma non dovesse fare una cessione a centrocampo, Diawara (24) e Villar (23) in bilico, i centrocampisti a disposizione di Mourinho potrebbero restare quello che ci sono attualmente in rosa. (Il Romanista)

Ore 9:20 – Oltre a Koopmeiners, Pinto sta seguendo la pista che porta a Douglas Luiz (23) dell’Aston Villa ma servono 30-25 milioni per il centrocampista brasiliano. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 – La Roma vira su Koopmeiners (23): tutti i giornali concordano oggi sul nome del centrocampista dell’AZ Alkmaar, per il quale servono 20 milioni. (Il Messaggero – Il Tempo – Gazzetta – Corsport)

Ore 8:00 – Sfumato definitivamente l’obiettivo Xhaka (28): troppa distanza tra Roma e Arsenal, con i Gunners che chiedevano 25 milioni contro i 15 offerti dai giallorossi. Pinto ha provato a inserire Diawara (e non solo) nell’affare, ma i Gunners hanno detto no. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…