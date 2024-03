SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE! La Roma affronterà il Milan nei quarti di finale. Bayer o West Ham nell’eventuale semifinale

AS ROMA NEWS – Quella di oggi, venerdì 15 marzo, è una giornata molto importante per la Roma. I giallorossi infatti conosceranno tra poco il cammino che la squadra affronterà per raggiungere la possibile finalissima di Dublino.

Dall’urna di Nyon, infatti, oltre all’avversaria nei quarti di finale che la squadra di De Rossi incrocerà ad aprile si conoscerà anche in quale parte del tabellone sarà inserita la Roma e dunque le possibili avversarie nella semifinale di maggio.

Tutte di alto livello le squadre in lizza per la vittoria dell’Europa League: la formazione da evitare in ogni modo è il Liverpool, grande favorita per la vittoria finale. Più abbordabili West Ham, Benfica e Marsiglia, mentre i derby italiani sarebbero decisamente ostici.

IL SORTEGGIO LIVE DI NYON

Ore 13:20 – Per la Roma derby italiano col Milan nei quarti di finale di Europa League. Andata l’11 aprile a San Siro, ritorno all’Olimpico una settimana dopo, il 18. La vincente affronterà in semifinale una tra Bayer Leverkusen e West Ham. Pessimo sorteggio per le italiane: all’Atalanta tocca infatti il Liverpool.

Ore 13:10 – Si parte con il sorteggio. Qui sotto la conformazione del quadro dei quarti di finale in diretta:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Queste le eventuali semifinali:

Vincente Benfica-Marsiglia contro vincente Liverpool-Atalanta

Vincente Milan-Roma contro vincente Bayer Leverkusen-West Ham

Ore 13:05 – Vengono spiegate le regole e presentato Fernando Llorente come ospite d’onore per il sorteggio. Tra pochissimo comincerà l’estrazione. Queste le squadre nell’urna, non ci sono teste di serie e sono possibili scontri tra squadre della stessa nazione:

BENFICA (POR)

MILAN (ITA)

MARSIGLIA (FRA)

WEST HAM (ING)

ATALANTA (ITA)

BAYER LEVERKUSEN (GER)

LIVERPOOL (ING)

ROMA (ITA)

Ore 13:00 – Al via l’evento. Ora vengono presentate le otto squadre rimaste in gara per la vittoria finale dell’Europa League.

Ore 12:45 – L’inizio dell’evento è previsto per le 13. Seguiranno aggiornamenti in diretta.

