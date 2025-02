SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – La Roma affronterà l’Athletic Bilbao negli ottavi. Fenerbahce o Rangers negli eventuali quarti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, con la Roma grande protagonista dopo la vittoria di ieri per 3 a 2 che ha condannato il Porto all’eliminazione. Oggi alle 13 a Nyon i giallorossi sapranno chi tra Athletic Bilbao e Lazio sarà l’avversaria nel prossimo turno di coppa. Vi lasciamo al nostro consueto live con il sorteggio in diretta.

IL SORTEGGIO LIVE DA NYON

Ore 13:30 – La Roma, nel caso di passaggio del turno, incontrerebbe nei quarti la vincente di Fenerbahce-Rangers: possibile dunque un incrocio con l’ex allenatore giallorosso Josè Mourinho.

Ore 13:20 – Sarà dunque Roma-Athletic Bilbao agli ottavi di finale: andata all’Olimpico il 6 marzo, ritorno in Spagna il 13.

Ore 13:15 – Ci siamo, sta per iniziare il sorteggio. Qui sotto si comporrà in diretta il quadro degli ottavi di finale.

Olympiacos-Bodo/Glimt

Fenerbahce-Rangers

Eintracht-Ajax

Lione-FCSB Bucarest

Tottenham-AZ Alkmaar

Manchester United-Real Sociedad

Lazio-Viktoria Plzen

Roma-Atheltic Bilbao

Ore 13:00 – Iniziato l’evento, ora verranno presentate le squadre che hanno avuto accesso agli ottavi e spiegate le regole del sorteggio.

Ore 12:55 – L’inizio dell’evento è previsto alle ore 13. Seguiranno aggiornamenti.