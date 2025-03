SOULÈ: “Contento per il gol, oggi sembrava di giocare in casa. A Bilbao sarà una guerra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Empoli-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Castellani:

MATIAS SOULÉ A DAZN

Pronti, via, 22 secondi. Avevi mai segnato un gol così rapido?

“No, non mi era mai successo nella mia carriera, non pensavo di segnare così presto”.

L’ultimo che segnò così veloce fu Totti in Coppa Uefa (17 secondi). Sei stato così educato che non hai voluto superarlo.

“Lui è un grande, punto a fare il meglio. Sono contento perché è servito a portare i punti a casa e per aiutare la squadra ad affrontare le partite che verranno”.

Giovedì è vicino…

“Siamo tutti uniti, oggi c’erano tantissimi tifosi e sembrava di giocare in casa. Dobbiamo andare passo dopo passo, ogni partita è difficile e dobbiamo affrontarle tutte allo stesso modo”.

MATIAS SOULÉ A SKY SPORT

22 secondi per segnare…

“Bellissima partita, potevamo fare qualche gol in più nel primo tempo. Contento per il gol e per la vittoria”.

Vi è mancata la cattiveria per segnare il secondo gol?

“Abbiamo creato tanto e tenuto molto il pallone, potevamo fare un paio di gol in più. Le prossime partite saranno dure, a Bilbao sarà una guerra”.