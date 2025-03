(LIVE!) EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – In attesa della decisiva sfida di ritorno a Bilbao di giovedì prossimo, la Roma si rituffa in campionato e nella rincorsa alla zona Europa cominciata da quando Claudio Ranieri siede sulla panchina giallorossa. Questo pomeriggio al Castellani i capitolini sfidano l’Empoli, in piena lotta per non retrocedere: la gara dunque nasconde diverse insidie e sarà tutta da giocare.

IL PREPARTITA LIVE DAL CASTELLANI

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo coperto sopra Empoli, nel corso del match sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma è previsto un ampio turnover, ma con Ranieri le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

EMPOLI-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All.: D’Aversa.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Salah-Eddine; Soulè, Pellegrini; Shomorodov. All.: Ranieri.

A disp.: –

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Perrotti e Mastrodonato. IV uomo: Bonacina. Var: Paterna. Avar: Massa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini