Soulè e nuovo modulo: così Ranieri cambia la Roma senza Dybala

AS ROMA NEWS – Un mese, forse qualcosa in più, senza Paulo Dybala. La Roma si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione senza il suo giocatore più talentuoso, un’assenza che inevitabilmente peserà sugli equilibri offensivi della squadra di Ranieri. La lesione al tendine rimediata contro il Cagliari ha costretto l’argentino a uno stop forzato, e sebbene il recupero sia già iniziato, il numero 21 sta valutando ulteriori consulti medici per accelerare i tempi di rientro. Dybala ha vissuto queste ore tra la delusione per l’infortunio e la determinazione a tornare il prima possibile per il rush finale della stagione.

Nel frattempo, la Roma deve trovare soluzioni alternative per sopperire alla sua assenza. Il candidato principale a raccogliere l’eredità della Joya è Matias Soulé, che nelle prossime settimane avrà la grande occasione di dimostrare il suo valore, soprattutto nei big match contro Juventus e Lazio. Il giovane talento argentino ha già inciso in partite contro Parma ed Empoli, ma finora non ha ancora lasciato il segno nelle sfide più importanti. Ranieri, però, non si affiderà a un solo piano B. Il tecnico sta valutando anche la possibilità di schierare una coppia d’attacco formata da Shomurodov e Dovbyk, soluzione già testata sia in allenamento che nel finale della gara di Udine.

Un’altra ipotesi concreta è il cambio di modulo: contro il Cagliari la Roma ha adottato il 4-2-3-1 per buona parte della partita, un assetto che potrebbe essere riproposto nelle prossime gare. In questo caso, la linea dei trequartisti vedrebbe Soulé affiancato da Pellegrini (o Baldanzi) e uno tra Saelemaekers ed El Shaarawy, a supporto di una punta centrale. Non è da escludere nemmeno un possibile avanzamento di Pisilli, giovane centrocampista che Ranieri sta cercando di valorizzare. Un ruolo chiave lo avrà anche capitan Pellegrini, chiamato a una reazione dopo un periodo tra alti e bassi e diverse panchine. Il numero 7 dovrà prendere per mano la squadra, alzando il livello delle sue prestazioni per compensare la mancanza di Dybala e offrire alla Roma una soluzione in più nella costruzione del gioco.

