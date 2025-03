Calciomercato Roma, per Pellegrini più Inter che Napoli: l’addio si avvicina a fine stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini si trova davanti a uno dei momenti più delicati della sua carriera con la maglia della Roma. Deve essere lui a prendersi la squadra sulle spalle nel periodo più complicato della stagione, quello in cui i giallorossi dovranno fare a meno di Paulo Dybala e affrontare un trittico di partite decisive.

Il capitano della Roma sa che questo è il momento di dare risposte concrete, sia per il presente che per il futuro. Il suo contratto con i giallorossi scade nel 2026, ma per la prima volta in carriera il centrocampista potrebbe seriamente valutare l’idea di cambiare aria. In passato ha sempre scelto di rimanere a Trigoria, anche quando a gennaio ha ricevuto almeno due offerte molto interessanti. Ma l’estate potrebbe cambiare gli scenari, con due club pronti a farsi avanti: Inter e Napoli.

I nerazzurri sembrano essere i più determinati. Simone Inzaghi ha individuato in Pellegrini il profilo ideale per prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan, che a giugno compirà 36 anni. L’Inter potrebbe approfittare della situazione per provare ad affondare il colpo, magari trovando una formula che convinca sia il giocatore che la Roma. Il Napoli, invece, resta alla finestra: molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions e dalle mosse che il club partenopeo farà sul mercato per rilanciarsi dopo una stagione complicata.

Fonte: Il Messaggero