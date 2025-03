“ON AIR!” – ROSSI: “Ho il terribile sospetto che non rivedremo più Dybala”, FERRAZZA: “Ranieri bis? Non è programmazione, è mossa della disperazione”, TORRI: “Inciuci e liti interne, così si fa il male della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ranieri ha parlato a margine del Premio Maestrelli, mi sento di dire che ha ripetuto la solita pappetta, aggiungendo che senza Dybala bisognerà dare qualcosa in più. Cari tifosi romanisti, toccate ferro: spero con tutto il cuore di sbagliarmi, ma ho il terribile sospetto che quella è l’ultima volta che abbiamo visto Dybala con la maglia della Roma. La stagione secondo me è andata, e in estate non ci sono certezze su allenatore e mercato. Il club lo scorso anno aveva deciso di darlo via, un anno dopo con un contratto che costa di più, si rinnova peggio la situazione dell’anno scorso. Con per di più un infortunio che non ti dà garanzie sull’integrità fisica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala sullo zero a zero ti serve per vincere la partita e provi a buttarlo dentro, ma sull’1 a 0 Ranieri come ha avuto la prontezza di far rimettere seduto Shomurodov per non togliere Doivbyk, poteva farlo anche con Dybala mettendo al suo posto Pisilli. Dopodiché da quanto abbiamo ricostruito, Dybala ha questa ossessione di segnare il 200esimo gol, vuole giocare, e Ranieri forse non ha avuto la personalità di dirgli di no e l’ha buttato dentro ugualmente, e si è fatto male. Compromettendo per il terzo anno consecutivo il finale di stagione…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini è calato tanto. A inizio carriera mi piaceva tantissimo, ma aveva un altro ruolo, giocava nei tre di centrocampo, ora invece gioca dietro la punta. Purtroppo lo vedo un giocatore che va facilmente a terra, e lui non era così. Questo significa che non c’è con la testa, è assente. Ma Pellegrini ha fatto gol e assist bellissimi, era un calciatore vero, ma non lo abbiamo più rivisto. Purtroppo è stato quasi nullo quest’anno, questa è la verità… Dovbyk? Sui gol non si può discutere, 15 gol sono tanti, ma nelle prestazioni sì, perchè lo vedo troppo morbido nei contrasti. Il problema secondo me è che ancora non si è ambientato nel calcio italiano…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ranieri lascia? Io non ci credo. Penso che voglia essere pregato, che è pure giusto, visto che gli avevano fatto promesse che si sono rimangiati. E parlo dei Friedkin. Ma non credo che lui abbia rinunciato completamente all’idea di allenare ancora la Roma. Lui è un professionista, ha ribaltato la stagione, ed è giusto che glielo faccia pesare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io penso davvero che Ranieri voglia smettere. Cominciano a essere tante le volte in cui ripete questa cosa. Se deve essere pregato per restare è una mossa della disperazione, che non fa parte della programmazione. Io lo vedo sincero quando parla di pensione, e se lo dobbiamo pregare mi dà l’idea della mossa paraventa di chi non fa programmazione… Se poi apri una programmazione con Palladino, allora mi tengo Ranieri. Però lui ti fa al massimo un altro anno, e questo non è programmare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Antonello non verrà più. Se basterà Ranieri l’anno prossimo come dirigente? No…Ranieri è una figura dell’area sportiva, la più vicina alla proprietà, ma alla Roma manca una figura diversa, il Ceo o l’ad, chiamiamolo come ci pare, ma lì devi prendere un dirigente esperto. Ranieri è un allenatore che ora cambia ruolo, ma a te serve un dirigente che sappia occuparsi come sponsorizzazioni e stadio… Svilar? Situazione di stallo, la trattativa è partita, il portiere chiede tra i 4 e i 5 milioni l’anno. Se Pisilli guadagna 2 milioni, lui pensa di meritarne il doppio. Una società oculata e che programma, rinnovava a fine dello scorso anno a 2 milioni. Ora invece la richiesta sale e c’è più da trattare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “In una società come la Roma il bene supremo è la Roma, non gli inciuci di corridoio o le liti interne, perchè così si fa il male della Roma. In questo momento non sempre il bene della Roma viene messo al primo posto. C’è un ostracismo nella nomina dell’amministratore delegato, non a tutti fa comodo che venga designato, e questo per interessi personali…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se mi piacerebbe Montella come nuovo allenatore? Perchè no, conosce tutto di Roma, ha delle idee, è relativamente giovane, perchè no… Il ko di Dybala? Ranieri darà le chiavi in mano a Pellegrini. Lui dopo il derby della svolta non si è più rivisto. Io penso che Soulè sia ancora troppo indietro, e in un momento decisivo secondo me la scelta giusta è quella lì. Dopo Lecce ci sarà da giocare degli scontri diretti fondamentali, e mi affiderei al capitano, che ha esperienza, è un nazionale, potrebbe essere il momento giusto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il fatto che Ranieri abbia detto così sul suo futuro sgombra i dubbi. Se la Roma deve fare un progetto, Ranieri non mi sembra quello adatto, di solito si fanno con allenatori più giovani. Secondo me Ranieri all’interno della Roma dovrà avere una voce importante, se lo merita proprio… Dybala out? Io metterei Pellegrini. Secondo me non ha un carattere fortissimo, non gestisce bene questa pressione, ma secondo me fuori da qui sarebbe un calciatore importante per tutte le squadre, tanto che a gennaio Napoli e Inter lo hanno richiesto. Lui soffocato da Dybala? No no, loro potevano giocare benissimo insieme, Dybala tatticamente è uno che non ti dà fastidio, fa quello che gli pare…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “E’ molto difficile sapere a cosa sta pensando Ranieri per il suo sostituto, mi viene in mente D’Aversa, è giovane, ha ottima esperienza, ed è un tecnico che ha dato prova di maturità, di idee…a me viene in mente lui pensando a un ricambio con Ranieri sotto a una sua regia, perchè vedo molte analogie tra i due…”

