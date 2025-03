Nicolini (dir. Shakhtar): “Su Dovbyk ha un peso enorme la situazione familiare. E’ un calciatore diverso, presto vedrete di che pasta è fatto”

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk continua a far discutere, e nelle ultime ore è stato Carlo Nicolini, ex preparatore e poi dirigente dello Shakhtar Donetsk, a esprimere il suo parere sull’attaccante ucraino. Intervenuto ai microfoni di Rete Sport, Nicolini ha difeso il centravanti giallorosso, sottolineando le difficoltà che ha dovuto affrontare e il suo grande potenziale ancora da esprimere:

“Dovbyk è un grande calciatore, lo ha dimostrato in Ucraina, poi in Spagna e ora in Italia, dove ha già segnato 15 gol. Le critiche che gli vengono rivolte a Roma credo siano legate a due fattori principali: il prezzo del cartellino, forse troppo alto e quindi fonte di aspettative elevate, e le difficoltà tecniche della squadra, che ha vissuto cambi di allenatore e trovato una sua identità solo nella seconda parte della stagione. Questo inevitabilmente ha influito sul suo rendimento“, ha spiegato Nicolini.

Ma oltre agli aspetti tecnici, c’è anche un fattore umano spesso sottovalutato: “La questione familiare ha un peso enorme. Conosco bene l’Ucraina, la sua gente, e posso assicurarvi che per un ragazzo come Dovbyk svegliarsi ogni giorno con il timore che possa accadere qualcosa ai propri cari è un pensiero costante e devastante“, ha aggiunto.

Nonostante le difficoltà, Nicolini è certo che il futuro di Dovbyk sarà brillante: “Secondo me esploderà, perché attaccanti con le sue caratteristiche ce ne sono pochi in Europa. Ha cambiato tre paesi in tre anni, ha sempre saputo farsi valere. Quando lo vedevo al Dnipro, faceva reparto da solo, lottava su ogni pallone. Non credo si sia ‘rammollito’ tutto insieme. Ha un’indole diversa da quella che forse a tratti ha mostrato a Roma. È solo un momento difficile, passerà. Bisogna dargli fiducia, e vedrete di che pasta è fatto“. Parole di stima e incoraggiamento per un attaccante che, secondo Nicolini, ha tutto per imporsi anche in Serie A. Ora spetta a Dovbyk dimostrarlo sul campo.

Fonte: Rete Sport