GOLLINI: “Ho dovuto subire cose che mi hanno toccato molto. Continuo a combattere in questa giungla”

AS ROMA NOTIZIE – Ieri Pierluigi Gollini ha festeggiato il suo 30º compleanno, il primo da giocatore della Roma. Il portiere, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha trascorso la serata in compagnia della sua ragazza, amici e familiari, condividendo alcuni scatti su Instagram. Nel suo messaggio ha riflettuto sui cambiamenti della sua vita negli ultimi anni, sottolineando le difficoltà affrontate e l’importanza della gratitudine.

“Il tempo vola ragazzi miei. Nella vita ci sono delle circostanze che possono cambiare tutte da un momento all’altro anche quando tutto sembra settato perché le cose vadano nella direzione sperata… La mia vita è cambiata parecchio negli ultimi anni e le cose che ho vissuto e ho dovuto subire mi hanno toccato molto… Del resto si sa, il mondo non è un posto giusto! Detto questo bisogna essere sempre grati alla vita e a chi ci circonda con affetto e amore. Si continua a combattere in questa giungla tenendo sempre bene a mente che: la tigre e il leone saranno più forti ma il lupo non si è mai esibito al Circo“, ha concluso Gollini.