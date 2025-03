HUMMELS: “Quello di Bilbao è stato il peggior errore della mia carriera. Nello spogliatoio è stato terribile. Dopo ho vissuto giorni difficili”

AS ROMA NEWS – Mats Hummels torna a parlare del suo errore in Athletic Bilbao-Roma, episodio che ha pesato sull’esito del match di Europa League. Il difensore tedesco ha affrontato l’argomento nel suo podcast Alleine ist schwer, ammettendo quanto l’episodio lo abbia segnato. “Forse il peggior errore della mia carriera“, ha confessato Hummels, raccontando le sensazioni vissute dopo il cartellino rosso.

“È stato terribile restare negli spogliatoi, sperando che la squadra riuscisse a cavarsela. Sapevo che ogni mio compagno avrebbe dovuto correre di più a causa mia. I giorni successivi sono stati davvero difficili. Rivedendo le immagini in TV, è ancora più chiaro che quel passaggio non andava fatto“.

Il difensore ha poi sollevato dubbi sulla decisione arbitrale: “Non credo fosse da rosso diretto, visto che l’episodio è avvenuto a pochi metri dalla nostra metà campo. Un giallo sarebbe stato più adeguato e non penso che il VAR lo avrebbe trasformato in un’espulsione“. Nonostante l’amarezza, Hummels ha elogiato la reazione dei suoi compagni: “Raramente ho visto una squadra reagire così bene a una situazione del genere“, segno di un gruppo compatto anche nei momenti più difficili.