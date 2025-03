Calciomercato Roma, Di Marzio: “Svilar, respinta la prima offerta di rinnovo dei giallorossi. Mourinho lo vorrebbe al Fenerbahce”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo i rinnovi di Niccolò Pisilli e Leandro Paredes, la Roma lavora al prolungamento di contratto di Mile Svilar in scadenza nel 2027. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, al momento non è stato ancora trovato un accordo tra le parti e il rinnovo è lontano. La settimana scorsa la Roma ha presentato una prima offerta all’entourage di Svilar, che ora guadagna un milione di euro: il club ha presentato una proposta di prolungamento da 1,6 milioni più bonus, reputata dal giocatore lontana dalle aspettative e non è stata inviata una contro-richiesta.

Svilar sta bene a Roma e vorrebbe restare nella Capitale e la Roma ha la priorità di trovare un accordo per estendere l’intesa con il portiere. Inoltre, il classe ’99 ha attirato l’interesse di molte squadre, tra le quali il Fenerbahce di José Mourinho: il club turco ha pensato di intavolare uno scambio con Livakovic.

Fonte: gianlucadimarzio.com