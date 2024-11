SOULÈ: “Il gol è stata una liberazione ma devo fare molto di più. Dobbiamo uscire da questa situazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Verona-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Bentegodi:

È arrivato il primo gol con la Roma, una serata agrodolce ma c’è più rammarico.

“Non sono per niente contento, era una partita che dovevamo vincere come altre ma purtroppo non è andata così. Meritavamo molto di più ma non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo uscire da questa situazione e riprenderci presto”.

Devi alzare i numeri, puoi fare molto di più a livello di assist e gol.

“Il gol è stato una liberazione, non avevo ancora segnato ma per come è andata la partita mi aspettavo andasse diversamente. Devo fare molto di più, sono consapevole di questo, a livello di gruppo e individuale dobbiamo uscire da questa situazione, lavorando tanto ci riusciremo”.

