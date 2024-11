VERONA-ROMA 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta pesantissima per la Roma, che crolla per 3 a 2 sul campo del Verona dopo una partita davvero brutta.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Bentegodi per affrontare i veneti nel match valido per l’undicesima giornata di campionato:

Svilar 5 – Non salva la porta su conclusione ravvicinata di Tengstedt, non esce sull’angolo che porta al raddoppio veneto per una chiara ostruzione. Capitola sul terzo gol di Harroui. Stavolta non si salva nemmeno lui.

Mancini 4,5 – Annaspa quando il Verona riparte negli spazi. Alza bandiera bianca nel finale.

Ndicka 4 – Non riesce ad arginare gli attaccanti avversari nonostante la loro pochezza. Come se non bastasse, nel finale si fa umiliare da Livramento.

Angelino 5 – Partita mediocre del difensore spagnolo, che non difende né attacca con efficacia.

Celik 6 – Non gioca una brutta partita, offre anche l’assist per il momentaneo 2 a 2 a Dovbyk.

Konè 6 – Prestazione altalenante, con qualche errore ma anche diverse buone giocate. Che però servono a poco. Dall’81’ Paredes sv.

Le Fee 5,5 – Troppo impreciso e un po’ leggerino. Paga forse una forma fisica ancora approssimativa. Dal 66′ Cristante 4,5 – Riesce a peggiorare le cose con la sua lentezza atavica.

Zalewski 4 – Un errore imperdonabile, l’ennesimo, che condiziona la partita. Che vanifica le poche cose discrete fatte dopo, unite però ai suoi soliti, palesi limiti. Dal 66′ El Shaarawy 5 – Evanescente.

Pellegrini 5 – Combina davvero pochissimo a parte qualche taglio centrale che però non riesce a sfruttare al meglio. Non merita la titolarità.

Soulè 6 – Parte male sbagliando un gol facile facile, ma poi si riscatta con un tacco che vale il momentaneo 1 a 1. Dal 66′ Dybala 5,5 – Il suo ingresso in campo non riesce a dare la scossa necessaria a una squadra svuotata.

Dovbyk 6,5 – Segna e fa gioco nonostante una condizione fisica non perfetta. Quando esce si spegne la luce lì davanti. Dal 74′ Baldanzi sv.

IVAN JURIC 4,5 – La squadra crolla ancora una volta, stavolta sul campo del modestissimo Verona. Scelte discutibili sia nell’undici iniziale che nei cambi a partita in corso. I risultati parlano chiaro, e sono contro di lui.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

