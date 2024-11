JURIC: “Io più duro rispetto all’inizio? Serviva un cambio di rotta. Soulè può fare una grandissima partita”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Verona-Roma, gara valida per l’undicesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC A SKY SPORT NEL PREPARTITA

Un cambiamento nella comunicazione. Prima uno Juric più soft, ora quello che già conoscevamo.

“Ci sono momenti e momenti. Ci sono stati momenti in cui è servita tranquillità, e momenti in cui serviva cambiare rotta. Mi aspetto una grande partita oggi”.

La scelta di Soulé?

“Come detto, abbiamo tanti giovani che lavorano tanto e che vogliono crescere. Io ho tanta fiducia in lui, penso possa fare una grandissima partita”.

Cosa le piace di Le Fée?

“Un giocatore completo, mi è piaciuto tanto nell’ultima partita. Spero abbia recuperato bene dallo sforzo col Torino, mi piace in tutte e due le fasi”.

Quali saranno le maggiori insidie oggi?

“Sono sempre stati pericolosi, hanno perso partite immeritatamente. Hanno giocatori molto veloci in attacco, vedo una partita molto intensa e noi dobbiamo rispondere colpo su colpo”.

IVAN JURIC A DAZN NEL PREPARTITA

Perché gioca Soulé dal 1′ e non Dybala? Come sta Dovbyk?

“Artem si è allenato ieri per la prima volta in settimana, aveva bisogno di staccare. Dybala deve essere gestito intelligentemente. Abbiamo fiducia in Soulé, lavora bene e siamo convinti che farà una bella partita”.

Col Toro ha sorpreso l’aggressione alta. Può essere l’arma offensiva e difensiva?

“Questo dovrebbe essere il concetto, andare a pressare alti e cercare di essere subito pericolosi. Si tratta del nostro obiettivo. Bisogna abbinare pressing, possesso palla, gioco… Si può crescere”.

Oggi torna a Verona, che effetto le fa?

“Per me Verona è casa, qui è dove sto meglio. Ho tante conoscenze, è sempre un piacere tornare e anche nei giorni liberi sono qua”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!