ZANETTI: “Era un po’ che non dormivo, stanotte riposo. I miei ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paolo Zanetti, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Bentegodi contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

PAOLO ZANETTI A SKY SPORT

Dormirà sonni più sereni?

“Era un po’ che non dormivo, questa sera me la prendo di riposo. Il risultato è sempre una conseguenza di quello che si fa, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Anche se non avessimo vinto gli avrei fatto i complimenti”

Ho visto una squadra coraggiosa, un giudizio sulla coppia di centrocampo?

“Venivamo da un momento molto difficile, sono in una piazza che merita tanto. Oggi abbiamo avuto coraggio, dovevamo anche saper soffrire contro una squadra superiore a noi e non abbiamo mai smesso di provare a vincerla. Questa squadra ha dei valori e dei buoni giocatori che hanno avuto degli alti e bassi psicologici. Il gruppo si deve ancora amalgamare ma ho visto tante cose interessanti. Serdar e Duda sono due certezze per una squadra che si deve salvare”

Oggi è stata determinante anche la capacità di trovare sempre le cose giuste

“Sì, sicuramente questa cosa è una costante che abbiamo avuto. Con i gol fatti oggi siamo a 16 e non sono pochi per una squadra che si deve salvare. Sappiamo attaccare bene ma oggi la differenza l’ha fatta il saper soffrire difensivamente. Se avessimo fatto la partita di oggi contro altre squadre avremmo fatto qualche punto in più e c’è rammarico. Faccio i complimenti ai miei difensori, oggi c’è stato equilibrio e la Roma i gol li ha fatto per suo merito e non per demerito nostro”.

PAOLO ZANETTI A DAZN

Dopo Lecce ci aveva assicurato che gli occhi erano diversi, si sono visti. Quanto è contento di questa vittoria?

“Sono contento per i miei ragazzi, avevano bisogno di una prestazione importante e il risultato è altrettanto determinante. La prestazione è figlia di un atteggiamento e una preparazione mentale che la squadra come la nostra non può prescindere. Siamo andati in vantaggio tre volte contro una grande squadra, ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo saputo soffrire. I due gol della Roma sono meritati, da Roma, non fatti su errori, per il resto la squadra si è data una mano ed è stata premiata. Questa è la cosa più importante da esaltare oggi, un risultato importante contro una grande squadra”.

Nonostante le difficoltà avete sempre provato a vincerla, caratterialmente l’avete interpretata al massimo.

“Il merito è sempre dei ragazzi, in campo vanno loro e la cosa più importante è l’atteggiamento e la voglia di provare a prendersi il gol. La squadra ha fatto 16 gol quindi ha dei valori, ne ha presi troppi perché lavorava poco di squadra e spero che questa possa essere una partita di svolta. Se tutti lavoriamo insieme in proiezione alla partita possiamo giocare questo campionato, altrimenti vengono fuori tutti i nostri limiti. Questa felicità dura solo questa sera, il segreto nostro deve essere questo”

Ci racconti il tuo punto di vista sui cambi? L’Hellas l’ha vinta con queste intuizioni.

“Stavamo soffrendo e potevo fare due scelte, mettere due difensori in più e difendere il pareggio oppure difendere con degli attaccanti ma avere gamba per ripartire. Livramento ha fatto la sgasata che ci ha portato al gol, delle volte si rischia di prenderne quattro e a volte si vince. Oggi sono stato premiato, a volte questo rischio mi è stato rinfacciato”.

