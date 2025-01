Soulé, Pellegrini e Cristante: la Roma cerca di fare cassa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre situazioni diverse, per non chiamarle tre casi, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. La Roma ha bisogno di rinforzi al mercato di riparazione, che vanno però finanziati con risparmi di ingaggio, scambi o pagamenti dilazionati.

È la situazione di quasi tutte le società di Serie A ma il mal comune non è mezzo gaudio. La priorità resta l’arrivo di Davide Frattesi, in rotta con l’Inter per mancanza di minutaggio. L’Inter chiede tra i 40 e i 45 milioni per il centrocampista (623’ e 3 gol in campionato) e ha rifiutato di inserire Cristante come parziale contropartita. Simone Inzaghi, semmai, aprirebbe a Lorenzo Pellegrini, che è cercato anche dal Napoli. Il capitano giallorosso andrà in scadenza di contratto a giugno 2026, per cui una decisione sul suo futuro va presa ora. (…)

Bryan Cristante è fermo per un infortunio alla caviglia dal 2 dicembre (Roma-Atalanta 0-2, la seconda della gestione Ranieri). Era titolare ma ora il posto è di Paredes. La Fiorentina, che senza Bove ha perso un leader, è disposta a uno scambio di prestiti fino al termine della stagione con il ventenne esterno destro Michael Kayode (127’ in campionato ma 7 presenze in Conference). La Roma non è convinta della formula. (…)

Il ds del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato a Dazn sulla possibilità di avere Soulé in prestito: “Lo conosco molto bene. Mi piace, è tecnico e potrebbe darci una mano, ma in questo momento credo non ci sia nulla. E cerchiamo di più qualcuno che giochi sul lato sinistro. Poi vedremo, il mercato è lungo e possono succedere tante cose“.

