Stallo Frattesi, l’Inter fa muro. Ora la Roma si guarda intorno: Reitz o Bondo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’affare Frattesi resta molto complicato, con l’Inter che continua a fare muro e con la Roma che fa sapere di non avere alcuna intenzione di arrivare a spendere le cifre richieste dai nerazzurri (40-45 milioni) per il centrocampista.

Arrivati alla metà di gennaio, i giallorossi devono avere le idee chiare su come spendere il proprio budget per questo mercato di riparazione. Oltre al centrocampista, la Roma deve trovare anche un difensore centrale, un terzino destro e un attaccante da affiancare a Dovbyk. Per questo l’idea di spendere 40 milioni per Frattesi appare fuori dal mondo. L’Inter fra l’altro non ha preso in considerazione le contropartite proposte (Cristante non interessa, Pellegrini non convince) e chiede solo cash.

Al momento è l’agente di Frattesi, Beppe Riso, a dannarsi l’anima per cercare di portare il calciatore nella Capitale con il placet del calciatore. L’affare però è bloccato, e rischia di trascinarsi fino agli ultimi giorni di mercato. Per questo motivo la Roma comincia a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. La prima è rappresentata da Rocco Reitz del Borussia M’Gladbach che costa una ventina di milioni. La seconda, ancora più a buon mercato, è quella che porta a Warren Bondo del Monza, 21 anni, mediano francese valutato intorno agli 8-10 milioni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport

